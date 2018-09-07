08:59
7 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
23°C 19°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
  • понедельник
    21°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная церковь в России. Жириновский становится Сталиным
Вєсті Кремля
20:55, 6 сентября
Вести.UA. Подержанные вертолеты Авакова. Донецк переименуют в честь Захарченко
Вєсті.UA
19:49, 6 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Какая музыка лучшая для работы: ответ ученых

51 Читати новину українською
Какая музыка лучшая для работы
Какая музыка лучшая для работы / stoplusjednicka.cz

Музыка стала весомой частью жизни многих людей, которые работают не только в офисах. Хорошо подобранная музыка может помочь человеку расслабиться, заснуть, заниматься спортом и, конечно, работать.

Именно поэтому ученые из Бирмингемского университета провели исследование, пишет ScienceDirect.

Читайте также: Почему нужно слушать музыку во время тренировки

Они установили, что музыка помогает выполнять монотонную работу. Будь то проверка электронной почты, или заполнение таблицы, музыка повышает скорость выполнения этих задач.

Яка музика найкраща для роботи
Какая музыка лучшая для работы

Но если говорить о более сложных задачах, то необходим более тщательный подбор музыки.

Исследование американских ученых подтверждает, что для концентрации и повышения настроения нужно слушать звуки природы. А вот слушать любимую музыку нужно тогда, когда человек еще не стал профи, и именно поэтому композиции помогают выполнять задачи быстрее.

Инструментальная музыка поможет тем, кто слишком вдумывается в слова песни и поэтому постоянно отвлекается.

Канадские ученые убеждены, что музыка барокко помогает лучше работать. Все потому, что в результате эксперимента люди лучше составляли IQ-тесты под динамичную музыку.

Музика бароко допомагає краще працювати
Музыка барокко помогает лучше работать

К тому же, определили идеальную громкость музыки – средняя громкость. Как достаточная, так и большая громкость способствует абстрактному мышлению, однако слишком громкая музыка является препятствием к обработке информации мозгом.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Психология исследования
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Затопленные улицы и торнадо: оккупированную Феодосию накрыла мощная непогода
сегодня, 08:36 Затопленные улицы и торнадо: оккупированную Феодосию накрыла мощная непогода
Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
6 сентября, 18:30 Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
Как избавиться от похмелья благодаря питанию
сегодня, 08:22 Как избавиться от похмелья благодаря питанию
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук