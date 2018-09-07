Какая музыка лучшая для работы: ответ ученых

Музыка стала весомой частью жизни многих людей, которые работают не только в офисах. Хорошо подобранная музыка может помочь человеку расслабиться, заснуть, заниматься спортом и, конечно, работать.

Именно поэтому ученые из Бирмингемского университета провели исследование, пишет ScienceDirect.

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Они установили, что музыка помогает выполнять монотонную работу. Будь то проверка электронной почты, или заполнение таблицы, музыка повышает скорость выполнения этих задач.



Какая музыка лучшая для работы



Но если говорить о более сложных задачах, то необходим более тщательный подбор музыки.



Исследование американских ученых подтверждает, что для концентрации и повышения настроения нужно слушать звуки природы. А вот слушать любимую музыку нужно тогда, когда человек еще не стал профи, и именно поэтому композиции помогают выполнять задачи быстрее.

Инструментальная музыка поможет тем, кто слишком вдумывается в слова песни и поэтому постоянно отвлекается.



Канадские ученые убеждены, что музыка барокко помогает лучше работать. Все потому, что в результате эксперимента люди лучше составляли IQ-тесты под динамичную музыку.



Музыка барокко помогает лучше работать



К тому же, определили идеальную громкость музыки – средняя громкость. Как достаточная, так и большая громкость способствует абстрактному мышлению, однако слишком громкая музыка является препятствием к обработке информации мозгом.