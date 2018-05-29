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Какая музыка способна омолаживать организм

134 Читати новину українською
Какая музыка способна омолаживать организм
Какая музыка способна омолаживать организм / vezha.vn.ua

Особенно полезно слушать музыку людям, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Со слов медиков, музыка может положительно влиять на человеческий организм, передает "Страна здоровья".

Ученые провели исследования, во время которых выяснили, что пациенты, которые после операции на сердце слушали классическую музыку по крайней мере по полчаса каждый день, восстанавливались значительно быстрее.

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Поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует отказаться от прослушивания рок-музыки – она может привести к образованию аритмии. Кроме того, чем человек старше, тем более спокойную музыку ему следует выбирать.

via GIPHY

 

Теги: LifeStyle Музыка Здоровая жизнь Здоровье
Источник: 24 Канал
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