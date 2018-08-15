Какая обыденная привычка способна разрушить отношения

Ученые в одной из компаний провели исследования и установили привычку, которая способна не только навредить здоровью, но и разрушить отношения с партнером.

В эксперименте приняли участие почти 300 человек, пишетIndependent.

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Ученые установили, что привычка проверять почту в нерабочее время ухудшает здоровье человека и разрушает отношения в семье.

Исследование показало, что из-за проверки рабочей почты у респондентов ухудшалось ментальное и физическое здоровье. Участники отметили, что у них было чувство тревоги, но его с проверкой почты не связывали.

Ученые же выяснили, что работа в нерабочие часы приводила к повышенному уровню стресса и чувству тревоги. К тому же, у всех членов семьи, включая партнера и детей респондента повышался уровень стресса.

Проверяя почту человек уничтожает границы рабочего и нерабочего времени, таким образом, под угрозу ставит свое здоровье и благосостояние своей семьи.

А когда респондентам предложили отказаться от проверки почты в нерабочее время, то увеличился уровень удовлетворенности отношениями с любимыми людьми.

Проверка рабочей почты дома способна разрушить отношения

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