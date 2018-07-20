Какая пища способна бороться с хронической усталостью: ответ врача

Негативно может сказаться на общем тонусе человека, физических возможностях и сопротивляемости болезням повседневный рацион и качество пищевых продуктов.

В этом убеждена врач Виктория Савицкая, пишет ГолосUA.

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Основными симптомами хронической усталости является постоянное чувство слабости, стрессы, неврозы, повышение давление и головокружение. Поэтому, если вы обнаружили эти признаки – пора менять рацион.



Поэтому врач советует на время стать вегетарианцем, чтобы добавить бодрости и очистить внутренние органы.

Это не значит совсем отказаться от мяса, просто основу рациона должны составлять овощи, зелень, фрукты, для перекуса можно брать сухофрукты или орешки.



Из рациона нужно исключить вредную, консервированную, жареную или слишком сладкую или соленую пищу, фаст-фуд, полуфабрикаты. То есть все те продукты, которые могут нарушить кислотно-щелочной баланс организма.

Также врач посоветовала проводить разгрузочные дни на продуктах растительного происхождения.

К слову, врач-диетолог Оксана Скиталинская назвала полезные овощи, которые способны вывести токсины из организма и защитить мозг от старения.

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