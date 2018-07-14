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Телеканал новостей 24 Новости Дети

Какая пища способна улучшить сон младенцев: ответ ученых

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Твердая пища улучшает сон младенцев
Твердая пища улучшает сон младенцев / family.anungoo.mn

Британские и американские ученые провели серию опытов и установили, что способно улучшить беспокойный сон у ребенка до 6 месяцев.

Ученые обнаружили, что твердая пища положительно отражается на общем состоянии ребенка, пишет Jama Pediatrics.

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Команда ученых наблюдала за более 1300 детьми, из них до трех месяцев кормили исключительно грудью.

После этого половина младенцев получала твердую пищу, другая же была на эксклюзивной диете из грудного молока. Младенцы из первой группы спали на 16 минут дольше и на 13% просыпались реже, чем младенцы из второй группы.

Тверда їжа покращує сон немовлят

Твердая пища улучшает сон младенцев

Все потому, что в какой-то момент грудного молока становится недостаточно. Положительно повлияет на общее самочувствие добавление в рацион твердых продуктов. Таким образом, малыш будет быстрее насыщаться, а значит и крепче спать.

Тверда їжа покращує сон немовлят

Твердая пища улучшает сон младенцев

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Теги: Дети Здоровье Детское питание Уход за младенцами
Источник: 24 Канал
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