Какая польза кокосового масла для Вашего лица

Кокосовое масло считается одним из лучших натуральных продуктов для красоты и здоровья кожи. Правда, не для всех оно может быть таким чудодейственным средством.

Как подчеркивает ресурс Cosmopolitan на кожу тела кокосовое масло может наносить каждый, однако как средство для лица пользоваться ею могут только те люди, которые имеют сухую, нормальную и в редких случаях комбинированную и кожу, склонную к акне.

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Кроме того, из-за его плотной структуры кокосовое масло не стоит наносить на кожу лица в чистом виде, а лучше в составе масок, и таких рекомендаций следует придерживаться обладателям всех типов кожи.



"Тем людям, которые имеют жирную кожу не стоит вообще ее использовать, поскольку кокосовое масло является комедогенным продуктом и может забивать поры. Поэтому образуются прыщи. Однако, тем, кто страдает от прыщей и обладает при этом сухой кожей, масло может помочь справиться с акне из-за своих антибактериальных свойств", – отмечается в материале.



Какая же польза от кокосового масла? Прежде всего, этот сырой и необработанный продукт содержит в себе минералы, витамины и омега-3 кислоты. Также он богат витамином Е, белком, лауриновой, каприновой и каприловой кислотой – последняя славится своими антигрибковыми и антибактериальными свойствами.

Кокосовое масло состоит в основном из насыщенных жирных кислот. Оно отлично подходит для восстановления естественного барьера кожи и сохранения влаги. Кроме того, это естественное противомикробное средство, поэтому оно убивает любые поверхностные бактерии, которые скопились на коже в течение дня. Может кокосовое масло и успокоить кожу, убрать сыпь, ускорить процесс заживления кожного покрова, а также подарить твоему лицу самый природный блеск. Также оно помогает заживить потрескавшиеся губы – все, что нужно сделать, это нанести одну всего одну каплю,

– констатируют эксперты.

Напомним, по словам специалистов, если его употреблять в пищу, то кокосовое масло очень вредное для организма.

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