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Какая посуда негативно влияет на здоровье

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Какая посуда негативно влияет на здоровье
Какая посуда негативно влияет на здоровье / biol.com.ua

Посуда с антипригарным покрытием, моющие средства, водоотталкивающие ткани и некоторые средства личной гигиены, которые содержат полифторалкильные соединения, способствуют набору лишнего веса.

К такому выводу пришли ученые Гарвардской медицинской школы, передает 7mednews.

Такие синтетические вещества, как полифторалкильные соединения могут быть очень опасными – они могут накапливаться в теле человека в течение длительного времени.

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Со временем это может повлечь проблемы производительной системы, низкий вес новорожденных малышей и болезни щитовидной железы, а также может влиять на набор лишнего веса после диеты и вызывать плохой метаболизм.

Ученые провели исследование, во время которого в течение 15 лет наблюдали за 950 добровольцами, имевшими проблемы с повышенным сахаром и лишним весом.

Часть добровольцев сидели на диете и интенсивно тренировались – у всех замерялся уровень полифторалкильных веществ в крови.

Чем выше уровень этих веществ в крови, тем больше лишнего веса набирал человек. Но это работало только у тех, кто сидел на диете, но не занимался спортом.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования Ожирение
Источник: 24 Канал
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