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      Какая проблема является самой большой в Украине и чем может помочь ЕС: результаты опроса

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      Какая проблема является самой большой в Украине и чего ждать от ЕС: результаты опроса
      Какая проблема является самой большой в Украине и чего ждать от ЕС: результаты опроса / Фото из открытых источников

      Украинцы считают, что развитию Украины больше всего мешает коррупция. Потому Евросоюз должен сильнее давить на украинскую власть для ускорения внедрения реформ.

      Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

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      Так, на 79% населения заявили, что именно коррупция является той проблемой, которая больше всего мешает Украине развиваться. При этом 28% опрошенных из вариантов помощи от ЕС избрали давление на руководство государства для эффективного проведения реформ. В восточных областях такой ответ дали лишь 5,7% – таковы результаты еще одного опроса, проведенного центром "Новая Европа".

      Также значительное количество респондентов поддержали вариант прекращения финансирования Евросоюзом Украины. Так, ответ "ЕС должен прекратить давать деньги, потому что их разворовывают" поддержали 16,5% опрошенных, к тому же здесь Восток и Запад, Север и Юг показали примерно схожие результаты. Зато исследование показало, что только 7,1% опрошенных выбрали ответ "ЕС должен давать Украине больше денег".

      Кроме коррупции, одной из основных причин отсутствия динамичного развития государства украинцы считают войну на Донбассе – такой вариант выбрали 55% опрошенных. Распространенными были ответы относительно олигархического засилья в экономике – 32% и отсутствие профессионалов у власти – 30%.

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      Опрос провели 16-28 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего опросили 2041 респондента в возрасте от 17 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Деньги Коррупция Евросоюз социологическое исследование
      Источник: 24 Канал
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