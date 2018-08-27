Какая продукция Apple лучше продавалась за последние два года: рейтинг

Эксперты из компании Ceros провели масштабное исследование для того, чтобы определить, какие из продуктов Apple были наиболее популярными за последние два года. Оказалось, что iPhone далеко не самый продаваемый товар компании.

Об этом сообщает Appleinsider.

Читайте также: Почему пользователи меняют Android на iOS и наоборот: исследование

Специалисты изучили данные крупнейшей сети магазинов потребительской бытовой электроники в США и Канаде – Best Buy. Результаты довольно интересны.

Рейтинг самых продаваемых продуктов Apple за последние 2 года

Первую строчку в рейтинге самых продаваемых в этом году заняли беспроводные наушники AirPods. Если это можно было предположить, учитывая их успех, то второе место стало неожиданностью для всех – оказалось, что переходник на 3,5 миллиметра действительно очень популярен, даже несмотря на то, что он входит в комплект с iPhone уже как два года.

Следующим в списке расположился ноутбук MacBook Air, а потом всем привычный метровый Lightning-кабель, который, как известно, обладает способностью быстро выходить из строя.

График продаж продуктов Apple за последние два года

При этом смарт-часы Apple Watch оказались не слишком востребованными потребителями. Их популярность в течение двух лет оставалась на относительно низком уровне.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно