Какая разница между Богданом и Ермаком: объяснение эксперта

Журналист "Украинской правды" Роман Кравец через собственные источники изучал внутренние отношения в Офисе Президента. В прямом эфире 24 канала он рассказал, какая разница между Андреем Богданом и Андреем Ермаком.

Богдан холерик, очень вспыльчивый и хочет рубить все с плеча. Именно он был тем человеком, который придумал "турборежим" власти. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Роман Кравец.

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Журналист сообщил, что идея о принятии сразу 73 законов в первую ночь работы нового парламента принадлежит Богдану. Он курировал фактически и Кабмин, и Верховную Раду, приглашал к себе народных депутатов, был человеком, который отвечал за системную работу всех ветвей власти в Офисе Президента.

Ермак гораздо спокойнее и гораздо более интеллигентный. Он подбирает слова. Если Богдан может нагрубить прямо в глаза, то Ермак работает тоньше, никогда не скажет в глаза чего-то неприятного. Он очень хорошо чувствует людей,

– заявил Роман Кравец.

Он сообщил, что конфликт между Андреем Богданом и Андреем Ермаком начался давно – с октября 2019 года, когда Ермак стал публичным.



Андрей Ермак

Журналист рассказал, что Ермак закрыл на себе всю внешнюю политику – это переговоры с Америкой и с Россией. Но кроме того, начал участвовать еще и во внутренней истории.

Например, он рекомендовал нескольких губернаторов на назначение. Я бы не сказал, что у него есть группа в парламенте, но есть депутаты, которых он рекомендовал в список,

– вспомнил Кравец.

"Эта "черная кошка", это, наверное-таки, Киев, потому что Андрей Богдан летом 2019 года очень активно включился в публичную борьбу против Виталия Кличко. Богдан пошел в публичную плоскость – ходил на ток-шоу и говорил, какой Кличко плохой и должность председателя КГГА и должность мэра надо разделить. А Ермак стал тем человеком, который пришел к Зеленскому и сказал, что этого делать не надо", – добавил Кравец.



Андрей Богдан

Что известно о конфликте Богдана и Ермака?​Конфликт между Богданом и Ермаком продолжается несколько месяцев. По данным СМИ, чиновники имеют очень разные взгляды на события в Украине.



Одним из вопросов, из-за которого конфликтуют приближенные к Зеленскому чиновники, вопрос отставки Виталия Кличко с должности главы КГГА. Так, Ермак встал на защиту киевского мэра и убеждает президента "не трогать" мэра столицы и "не думать" о выборах в Киеве до осени 2020 года.



Еще один спор между Богданом и Ермаком произошел якобы накануне церемонии прощания с украинцами, погибшими во время авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. В частности при организации мероприятия председатель ОПГ вроде разместил советника главы государства во второй ряд руководства Украины, а тот назвал это несправедливым и сказал об этом Зеленскому. Глава государства заступился за Ермака. Богдан в ответ обиделся и вообще не пришел на церемонию прощания.