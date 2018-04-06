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Какая самая лучшая поза для сна

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Эксперты советуют не спать на животе
Эксперты советуют не спать на животе / MyFitnessPal Blog

На здоровый сон влияет много факторов – это и стресс, и продукты. Однако ключевым фактором все же является поза, в которой мы спим.

Как пишет Independent, ученые из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна определили, что избежать проблем со сном, таких, например, как апноэ (временное прекращение дыхания), нарушение кровообращения, боль в шее и даже кошмары, удастся с помощью самой благоприятной для организма позы для сна.

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По словам экспертов, надо спать на спине. Такая поза снизить боль в области шеи и позвоночника и даже снизит вероятность изжоги.

Как научиться спать на спине

Шелби Харрис, специалист по медицинскому сну и профессор колледжа Альберта Эйнштейна, рассказала, как научиться спать на спине. Эксперт рекомендует расположить подушки с обеих сторон тела, а одну - между коленями. Этот метод позволит не поворачиваться на бок во время сна.

Если это не помогло, можно попробовать другой способ: пришить теннисный мяч в подкладку верхней части пижамы на тот бок, на котором вы обычно привыкли спать. Таким образом, во время движений ночью дискомфорт не даст вам перевернуться в любимое положение.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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