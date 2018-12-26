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      Какая сейчас ситуация на дорогах Украины из-за непогоды: пробки и ограничение движения

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      Какая сейчас ситуация на дорогах Украины из-за непогоды
      Какая сейчас ситуация на дорогах Украины из-за непогоды / Укравтодор

      В "Укравтодоре" сообщили о состоянии проезда по дорогам государственного значения по состоянию на 20:30. В частности, ситуация на дороге М-03 в Полтавской области остается сложной.

      Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

      Из-за перекрытия двумя фурами движения на дороге вблизи города Лубны и села Красногоровка образовалось скопление автомобилей на подъездах к этим населенным пунктам. Сложной остается ситуация на дороге Н-08 в пределах Полтавской области. Сейчас пробки в области ликвидированы полностью на автомобильной дороге Р-42 Лубны – Миргород – Опошня и Т-17-16 Хорол – Семеновка – Кременчуг.

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      Чтобы быстрее расчистить дороги, ввели временное ограничение на подъезд со стороны Киевской, Харьковской и Кировоградской (по М-22) областей.

      В Черкасской области действует ограничение движения для грузовиков и общественного транспорта на дорогах государственного значения М-01 Киев – Знаменка и Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь.

      В Кировоградской области отменили ограничение движения для всех видов транспорта на дороге М-04 на участке Знаменка – Александрия и М-13 Кировоград – Платоново.

      В Днепропетровской области обеспечен проезд по дорогам государственного значения. Уже сняли все ограничения в движении по автодорогам госзначения М-04 Знаменка – Луганск – Изварино, Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог –Запорожье.

       

      Напомним, 26 декабря вследствие осложнения погодных условий в Украине без электроснабжения остались 479 населенных пунктов в десяти областях. На некоторых трассах в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях ввели временные ограничения движения транспорта ради ускорения очистки дорог и избежания пробок. А на Полтавщине люди уже больше суток не могут выехать с поля.

      Теги: Непогода в Украине Новости Украины Снег в Украине Новости Днепра Новости Кропивницкого Новости Черкасс Новости Полтавы Авто Транспорт Укравтодор
      Источник: 24 канал
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