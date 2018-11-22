23:13
22 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, сегодня
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, сегодня
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, 21 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Какая сладость положительно влияет на работу печени

      125 Читати новину українською
      Какая сладость положительно влияет на работу печени
      Какая сладость положительно влияет на работу печени / duhoccanadauytin.edu.vn

      Кленовый сироп особенно полезен для людей среднего возраста, страдающих от лишнего веса. Так как он способен помочь печени.

      Об этом заявили японские ученые из аспирантуры Токийского университета, которые провели эксперименты на лабораторных крысах, передает Мed2.

      Читайте также: Омега-3 или рыбий жир: что полезнее

      Во время исследования была заменена часть углеводов в рационе грызунов кленовым сиропом.

      via GIPHY

      Здоровые животные, получавшие стопроцентный кленовый сироп, демонстрировали значительное улучшение в работе печени по сравнению с контрольной группой. Ее тоже кормили сладким сиропом, но он не отличался наличием в составе уникальных веществ, свойственных для кленового,
      – отметил доктор Кейко Абе, который занимается вопросами сельского хозяйства и науками о жизни.

      Особенно полезно его употреблять для людей среднего возраста, которые имеют лишний вес, аномально высокую концентрацию в крови липидов, сахарный диабет или нечувствительность к инсулину и другие расстройства, характерные для метаболического синдрома. Именно у них чаще всего возникают проблемы с печенью.

      В 100%-м кленовом сиропе есть значительная концентрация антиоксидантов, витаминов и минеральных веществ. По словам ученых, кленовый сироп может быть наиболее здоровой альтернативой джемам и другим сиропам.

      via GIPHY

       
      Метаболический синдром – что это?
      Это увеличение массы висцерального жира, снижение чувствительности периферических тканей к инсулину и гиперинсулинемия, которые нарушают углеводный, липидный, пуриновый обмен, а также вызывают артериальную гипертензию.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание Лечение Ожирение
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Жорстоке вбивство журналіста Василя Сергієнка: чому відпускають злочинців
      сегодня , 23:00 Жорстоке вбивство журналіста Василя Сергієнка: чому відпускають злочинців
      Дмитро Гнап 9
      Главные новости 22 ноября: скандал с KFC в Киеве, новые министры и угрозы Трампа
      сегодня , 22:33 Главные новости 22 ноября: скандал с KFC в Киеве, новые министры и угрозы Трампа
      99
      "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" — двогодинний трейлер ненаписаного роману
      сегодня , 21:30 "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" — двогодинний трейлер ненаписаного роману
      Юлія Ліпенцева 219
      Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
      сегодня , 21:08 Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
      54
      Оксана Маркарова – новый министр финансов Украины: что о ней известно
      сегодня , 19:16 Оксана Маркарова – новый министр финансов Украины: что о ней известно
      Яніна Ткачук 737
      Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
       5 апреля , 11:00
      Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
       6 апреля , 13:00
      Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
       12 марта , 18:52
      Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
      13 января , 19:06
      Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
       23 октября 2017 , 20:00
      Ломаченко - Ригондо: результат боя
       10 декабря 2017 , 06:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук