Какая сладость положительно влияет на работу печени

Кленовый сироп особенно полезен для людей среднего возраста, страдающих от лишнего веса. Так как он способен помочь печени.

Об этом заявили японские ученые из аспирантуры Токийского университета, которые провели эксперименты на лабораторных крысах, передает Мed2.

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Во время исследования была заменена часть углеводов в рационе грызунов кленовым сиропом.

Здоровые животные, получавшие стопроцентный кленовый сироп, демонстрировали значительное улучшение в работе печени по сравнению с контрольной группой. Ее тоже кормили сладким сиропом, но он не отличался наличием в составе уникальных веществ, свойственных для кленового,

– отметил доктор Кейко Абе, который занимается вопросами сельского хозяйства и науками о жизни.

Особенно полезно его употреблять для людей среднего возраста, которые имеют лишний вес, аномально высокую концентрацию в крови липидов, сахарный диабет или нечувствительность к инсулину и другие расстройства, характерные для метаболического синдрома. Именно у них чаще всего возникают проблемы с печенью.

В 100%-м кленовом сиропе есть значительная концентрация антиоксидантов, витаминов и минеральных веществ. По словам ученых, кленовый сироп может быть наиболее здоровой альтернативой джемам и другим сиропам.

Метаболический синдром – что это? Это увеличение массы висцерального жира, снижение чувствительности периферических тканей к инсулину и гиперинсулинемия, которые нарушают углеводный, липидный, пуриновый обмен, а также вызывают артериальную гипертензию.

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