Какая связь и договоренности существуют между соратниками Януковича и действующей властью

Когда в начале 2014 года президент Украины и топ-чиновники из его команды бежали из страны, они оставили роскошные имения, машины и огромные суммы денег. Чиновники времен Януковича понимали, что им придется отвечать за трагические события зимы 2013-2014 годов, в частности, за расстрел сотни протестующих на Майдане.

Страх за собственную жизнь заставил министров и депутатов спешно уезжать из Украины и оставлять богатства, которые здесь нажили. Новая власть обещала наказать виновных. Ответственность за это взяла Генеральная прокуратура Украины.

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Украинское общество, сплоченное на Майдане, ожидало, что виновных в массовых обстрелах накажут, а их богатства перейдут в государственную собственность. Вскоре в отношении бывших чиновников нарушили десятки уголовных дел, однако, более четырех лет ни одни из них не приняты для беглецов.

Министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский – владелец одной из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. В 2014 году Великобритания арестовала на счетах Злочевского 23,5 миллиона долларов. Подозревая экс-министра в отмывании денег, Генеральная прокуратура вдогонку возбудила уголовное дело.

Николай Злочевский

Эту историю хорошо помнит Виталий Касько, который тогда был заместителем генпрокурора и отвечал за международное сотрудничество. По его словам, должен был организовать украино-британскую следственную группу. Однако британцы не увидели заинтересованность украинской стороны в продвижении дела и через несколько месяцев сняли арест с миллионов экс-министра.

Виталий Касько

Выяснилось, Генеральная прокуратура Украины предоставила адвокатам Злочевского письмо о том, что их подзащитный ни в чем не обвиняется и не подозревается. Оснований к привлечению его к ответственности нет. Защита экс-министра представила эти документы в лондонском суде. Я думаю, что это был один из важных аргументов, почему лондонский суд принял решение разморозить эти средства,

– рассказал Касько.

После снятия ареста с миллионов в Великобритании в Украине расследование дела Злочевского продолжалось. Его подозревали в отмывании денег в особо крупных размерах. Его имущество – четыре дома, два земельных участка и автомобиль Rolls-Royce – арестовали.

Однако в какой-то момент дело переквалифицировали и вместо "отмывание денег" появилась формулировка "уклонение от уплаты налогов" компанией Burisma Злочевского.

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