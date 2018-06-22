Какая связь между оргазмом и бессонницей – неожиданный вывод ученых (18+)

Ученые выяснили, как между собой связаны секс, ощущение оргазма и бессонница.

Так, специалисты из австралийского Университета Квинсленда исследовали благотворное влияние секса на сон.

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Руководитель исследовательской группы доктор Мишель Ластелл провел опрос среди людей в возрасте от 18 до 70 лет.

Его целью было узнать, насколько качество сна зависит от того, что люди делают непосредственно перед сном.

64% респондентов ответили, что засыпают быстрее и спят крепче, если перед сном занимались сексом и испытывали оргазм.

Связь между сексом и здоровым сном ученые объясняют тем, что во время секса, в частности во время оргазма, у человека вырабатывается так называемый "биохимический коктейль", в котором превышается содержание окситоцина и пролактина. Именно эти гормоны снижают уровень гормона стресса – кортизола.

Ученые также отмечают, что секс перед сном помогает отвлечься от бытовых проблем и гаджетов.

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