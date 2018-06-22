Какая связь между оргазмом и бессонницей – неожиданный вывод ученых (18+)
Ученые выяснили, как между собой связаны секс, ощущение оргазма и бессонница.
Так, специалисты из австралийского Университета Квинсленда исследовали благотворное влияние секса на сон.
Читайте также: Сколько человеку нужно секса: интересная статистика
Руководитель исследовательской группы доктор Мишель Ластелл провел опрос среди людей в возрасте от 18 до 70 лет.
Его целью было узнать, насколько качество сна зависит от того, что люди делают непосредственно перед сном.
64% респондентов ответили, что засыпают быстрее и спят крепче, если перед сном занимались сексом и испытывали оргазм.
Связь между сексом и здоровым сном ученые объясняют тем, что во время секса, в частности во время оргазма, у человека вырабатывается так называемый "биохимический коктейль", в котором превышается содержание окситоцина и пролактина. Именно эти гормоны снижают уровень гормона стресса – кортизола.
Ученые также отмечают, что секс перед сном помогает отвлечься от бытовых проблем и гаджетов.
Читайте также: Какие продукты улучшают сексуальную жизнь: заявление ученых
Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.