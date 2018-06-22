23:45
22 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
28°C 13°C
  • суббота
    14°C 11°C
  • воскресенье
    19°C 9°C
  • понедельник
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков
Вєсті Кремля
21:51, 21 июня
Вести.UA. Диктаторская империя Тимошенко. Уникальные умения Гончаренко
Вєсті.UA
22:13, 21 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Какая связь между оргазмом и бессонницей – неожиданный вывод ученых (18+)

49 Читати новину українською
Какая связь между оргазмом и бессонницей
Какая связь между оргазмом и бессонницей / wordpress.com

Ученые выяснили, как между собой связаны секс, ощущение оргазма и бессонница.

Так, специалисты из австралийского Университета Квинсленда исследовали благотворное влияние секса на сон.

Читайте также: Сколько человеку нужно секса: интересная статистика

Руководитель исследовательской группы доктор Мишель Ластелл провел опрос среди людей в возрасте от 18 до 70 лет.

Его целью было узнать, насколько качество сна зависит от того, что люди делают непосредственно перед сном.

64% респондентов ответили, что засыпают быстрее и спят крепче, если перед сном занимались сексом и испытывали оргазм.

Связь между сексом и здоровым сном ученые объясняют тем, что во время секса, в частности во время оргазма, у человека вырабатывается так называемый "биохимический коктейль", в котором превышается содержание окситоцина и пролактина. Именно эти гормоны снижают уровень гормона стресса – кортизола.

Ученые также отмечают, что секс перед сном помогает отвлечься от бытовых проблем и гаджетов.

Читайте также: Какие продукты улучшают сексуальную жизнь: заявление ученых

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: исследования Секс LifeStyle Лечение Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
сегодня, 23:30 Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
Іван Яковина 18
Главные новости 22 июня: новый глава Донетчины и потепление в украинско-венгерских отношениях
сегодня, 22:44 Главные новости 22 июня: новый глава Донетчины и потепление в украинско-венгерских отношениях
78
Как сэкономить на мойке посуды
сегодня, 16:00 Как сэкономить на мойке посуды
Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
сегодня, 22:00 Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
Олексій Чибісов 1465
Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
сегодня, 21:00 Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
Сергій Лещенко 68
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук