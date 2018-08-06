Какая травма детства повлияла на вашу жизнь: тест

Часто случается так, что в детстве эмоциональное здоровье частично или полностью разрушается. Иногда люди не понимают, что именно блокирует, сбивает с толку в конкретный момент.

Психолог Юлия Левковская опубликовала в Instagram тест для определения травмы и ее влияния на жизнь.

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Сначала внимательно рассмотрите картинку и выберите рисунок, который понравился больше всего.



Тест: какая травма детства повлияла на вашу жизнь

Ответы к тесту

Картинка №1. Вероятно, момент идентификации с людьми, которые не являются вашими родителями, был отрицательным. То есть вы почувствовали себя отвергнутым человеком теми, кто для вас был самым дорогим. Вам трудно общаться с людьми, все из-за того, что вы боитесь отказов.

Чтобы создать здоровые связки нужно стать уверенным в себе. Главной задачей является понять, что жизнь зависит от вас.

Картинка №2. Родители иногда предают доверие детей. Сначала они обещают что-то купить/сделать, но не выполняют этого.

Второе изображение свидетельствует о том, что в какой-то момент ваши родители или близкие люди предали доверие и это есть где-то глубоко внутри вас. Вы и человек, что не может открыться кому-то, полностью довериться, несмотря на то, что вы экстравертная личность.

Картинка №3. Вас оттолкнули ваши сверстники и важные люди. Возможно, это из-за негативных фраз. Сейчас же вы зависимый человек от мнения других. Попробуйте освободиться от этого и не позволяйте себе увлекаться тем, что говорят другие.

Картинка №4. Возможно, ваше детство прошло без родителей или же вы понесли потери, когда были маленькими. Вы общительный человек и заботитесь о том, чтобы не остаться наедине.

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