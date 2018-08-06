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Какая травма детства повлияла на вашу жизнь: тест

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Какая травма детства повлияла на вашу жизнь
Какая травма детства повлияла на вашу жизнь / com3196.pixnet.net

Часто случается так, что в детстве эмоциональное здоровье частично или полностью разрушается. Иногда люди не понимают, что именно блокирует, сбивает с толку в конкретный момент.

Психолог Юлия Левковская опубликовала в Instagram тест для определения травмы и ее влияния на жизнь.

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Сначала внимательно рассмотрите картинку и выберите рисунок, который понравился больше всего.

Тест: какая травма детства повлияла на вашу жизнь
Тест: какая травма детства повлияла на вашу жизнь

Ответы к тесту

Картинка №1. Вероятно, момент идентификации с людьми, которые не являются вашими родителями, был отрицательным. То есть вы почувствовали себя отвергнутым человеком теми, кто для вас был самым дорогим. Вам трудно общаться с людьми, все из-за того, что вы боитесь отказов.

Чтобы создать здоровые связки нужно стать уверенным в себе. Главной задачей является понять, что жизнь зависит от вас.

Картинка №2. Родители иногда предают доверие детей. Сначала они обещают что-то купить/сделать, но не выполняют этого.

Второе изображение свидетельствует о том, что в какой-то момент ваши родители или близкие люди предали доверие и это есть где-то глубоко внутри вас. Вы и человек, что не может открыться кому-то, полностью довериться, несмотря на то, что вы экстравертная личность.

Картинка №3. Вас оттолкнули ваши сверстники и важные люди. Возможно, это из-за негативных фраз. Сейчас же вы зависимый человек от мнения других. Попробуйте освободиться от этого и не позволяйте себе увлекаться тем, что говорят другие.

Картинка №4. Возможно, ваше детство прошло без родителей или же вы понесли потери, когда были маленькими. Вы общительный человек и заботитесь о том, чтобы не остаться наедине.

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Привет, мои! Сегодня в рубрике #левковская_тест выберите одну картинку и узнайте,какие факторы повлияли на вас в детстве! Поставьте, пожалуйста, ваш лайк, чтобы программа, которая чистит молчунов в моем блоге, осталась ни с чем ?! Let's Go! ⠀ 1️⃣Возможно, момент идентификации с людьми, которые не являются вашими родителями, был негативным для вас. То есть, вы почувствовали себя отвергнутыми теми, кто был для вас самым важным. Вероятно, вам трудно общаться с другими людьми; на самом деле, вы всегда боитесь отказов и непринятия. Ваша самая большая задача - понять, что ваша жизнь зависит от вас. Уверенность в собственных способностях также поможет вам создать здоровые связи. ⠀ 2️⃣Родители часто предают доверие своих детей, почти не осознавая этого. Они обещают что-то, что они не могут выполнить или сделать (принимая во внимание, что мы говорим о детях, «невинная шутка» может оказаться серьезной травмой для детей). Если вы выбрали второе изображение, возможно, что в какой-то момент ваши родители или ваши близкие предали ваше доверие, и это было запечатлено глубоко внутри вас. Итак, вы человек, который чувствует, что не может никому доверять. Вы довольно холодный человек, который, хотя очень экстравертирован и общителен, никогда полностью не раскрывает свое сердце. ⠀ 3️⃣ Вероятно, в очень раннем возрасте, когда вы начали хотеть идентифицировать себя со своими сверстниками и важными людьми в вашей среде, вы были отклонены ими. Может быть, это были фразы, что вы неуклюжий или пухлый. Сегодня вы несколько зависимый человек, которому всегда нужно одобрение других. Будьте свободны и не позволяйте себе увлекаться тем, что говорят другие, иначе вы никогда не будете чувствовать себя достаточно хорошо! ⠀ 4️⃣ Возможно, в детстве у вас не было родителей, или, может быть, вы понесли большие потери, когда были маленькими. Вы человек очень общительный. Но суть в том, что вы очень беспокоитесь о том, чтобы не остаться в одиночестве. Истина заключается в том, что люди входят и покидают нашу жизнь, но если мы будем подлинными, заботливыми и добрыми людьми, мы никогда не будем одни. ⠀ Ставьте лайк, чтобы мы всегда были вместе! И как результат? Пишите!

A post shared by ПСИХОЛОГКОУЧНЛП (@julia.levkovskaya) on

 

Теги: LifeStyle Психология Здоровье Здоровая жизнь Дети
Источник: 24 Канал
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