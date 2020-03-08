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      Зарплата украинцев с 1995 года выросла в 144 раза: инфографика

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      В 1995 году средняя заработная плата была 73 гривны, а в 2019 году – свыше 10 тысяч гривен. В долларах средняя зарплата увеличилась в 5,9 раз.

      Средняя зарплата украинцев за 25 лет выросла в 144 раза, сообщает Госстат.

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      Национальная валюта гривна была введена в 1996 году, поэтому правильные расчеты возможны лишь с этого года. Таким образом, зарплата украинцев в 1996 году была 69 долларов, а в 2019 году – 406 долларов.


      Как менялась зарплата украинцев / Инфографика 24 канала

      Самая большая средняя зарплата в течение 25 лет была в городе Киев. В 1995 году – 100 гривен, а в 2019 – более 15 тысяч гривен.

      В 1995 году наименьшая средняя зарплата была у жителей Закарпатской области – всего 50 гривен. А в 2019 году наименьшая заработная плата у жителей Кировоградской области – 8 тысяч 360 гривен.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Деньги Зарплата Статистика Инфографика
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