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      Какая зарплата у Гладковского – фигуранта расследования о коррупции в оборонной сфере

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      Олег Гладковский за последний месяц в должности получил зарплату в размере 9 минимальных зарплат
      Олег Гладковский за последний месяц в должности получил зарплату в размере 9 минимальных зарплат / Liga.net

      В феврале бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский получил 37 тысяч 771 гривну зарплаты за свою работу в должности. Гладковский, по данным журналистов, причастен к масштабным коррупционным сделкам в оборонной отрасли Украины.

      Из полученной Гладковским зарплаты 17 тысяч 900 гривен – выплаты на его командировки, сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на ответ на запрос.

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      Относительно зарплат других заместителей секретаря СНБО, то Александр Литвиненко заработал 94 тысячи 742 гривны, а Михаил Коваль – 95 тысяч 335 гривен. У каждого заместителя председателя СНБО премия составила более 40 тысяч гривен.

      Относительно заработков самого секретаря СНБО, то Александр Турчинов получил за февраль 52 тысячи 200 гривен зарплаты. Из этой суммы по 18 тысяч гривен составил должностной оклад Турчинова и надбавка за интенсивность труда; 9 тысяч гривен – надбавка за выслугу лет, а по 3 тысячи 600 гривен – надбавки за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн.

      Каким образом Олег Гладковский может быть причастен к коррупции в оборонном секторе?Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, – по меньшей мере 250 миллионов гривен.

      Журналисты указывают, что к коррупционным операциям причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта", действующий глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацком", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ начали расследовать коррупцию в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

      После того, как разгорелся скандал вокруг коррупции в оборонной сфере, Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме СНБО Деньги Зарплата Александр Турчинов
      Источник: 24 Канал
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