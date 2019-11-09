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      Какая зарплата у министра Дубилета и почему у него нет собственного жилья и авто

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      Дмитрий Дудилет рассказал о своих доходах
      Дмитрий Дудилет рассказал о своих доходах / biz.censor.net.ua

      Зарплата министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета со всеми надбавками составляет около 30 тысяч гривен в месяц. Но он планирует отказаться от нее.

      "Я сейчас рассматриваю, каким образом правильно от нее отказаться, чтобы это нормально выглядело. Потому что я считаю, что государство должно платить тем, кому это действительно нужно", – рассказал Дубилет в интервью 24 каналу.

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      Министр уточнил, что планирует жить на деньги, заработанные благодаря Monobank, создателем которого он является.

      "Благодаря Monobank есть определенная "подушка", благодаря которой можно не волноваться пока за деньги", – пояснил Дубилет.

      Министр при этом не имеет собственного автомобиля и живет в съемной квартире.

      У меня такая философия, необязательно иметь какие-то вещи, чтобы ими пользоваться. Это довольно распространенное мнение о том, что мы живем в sharing economy – когда ты можешь делить какие-то вещи с другими людьми, арендовать квартиру, пользоваться Uklon или Uber и так далее. Сейчас именно фактор владения гораздо менее важен, чем в 20-м веке,
      – пояснил Дубилет.

      Он добавил, что имеет водительские права, однако не очень любит водить автомобиль. Министру больше нравится такси, потому что ему интереснее сидеть позади и читать что-то.

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      Что известно о Monobank? Украинские интернет-банк, созданный в 2017 году. Разработчик банка – компания Fintech Band, учредителями которой являются бывшие работники "Приватбанка" Александр и Дмитрий Дубилеты и другие. Банк не имеет отделений, почти все услуги предоставляются с помощью мобильного приложения.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Деньги Зарплата Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет Новости политики Новости недвижимости Авто
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