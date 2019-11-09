Какая зарплата у министра Дубилета и почему у него нет собственного жилья и авто

Зарплата министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета со всеми надбавками составляет около 30 тысяч гривен в месяц. Но он планирует отказаться от нее.

"Я сейчас рассматриваю, каким образом правильно от нее отказаться, чтобы это нормально выглядело. Потому что я считаю, что государство должно платить тем, кому это действительно нужно", – рассказал Дубилет в интервью 24 каналу.

Читайте также: Министр Дубилет просит государственной охраны: причины и детали

Министр уточнил, что планирует жить на деньги, заработанные благодаря Monobank, создателем которого он является.

"Благодаря Monobank есть определенная "подушка", благодаря которой можно не волноваться пока за деньги", – пояснил Дубилет.

Министр при этом не имеет собственного автомобиля и живет в съемной квартире.

У меня такая философия, необязательно иметь какие-то вещи, чтобы ими пользоваться. Это довольно распространенное мнение о том, что мы живем в sharing economy – когда ты можешь делить какие-то вещи с другими людьми, арендовать квартиру, пользоваться Uklon или Uber и так далее. Сейчас именно фактор владения гораздо менее важен, чем в 20-м веке,

– пояснил Дубилет.

Он добавил, что имеет водительские права, однако не очень любит водить автомобиль. Министру больше нравится такси, потому что ему интереснее сидеть позади и читать что-то.

Узнайте, какую зарплату получили Зеленский и Богдан за октябрь

Что известно о Monobank? Украинские интернет-банк, созданный в 2017 году. Разработчик банка – компания Fintech Band, учредителями которой являются бывшие работники "Приватбанка" Александр и Дмитрий Дубилеты и другие. Банк не имеет отделений, почти все услуги предоставляются с помощью мобильного приложения.