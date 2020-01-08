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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      24 Канал Блоги Юрий Бутусов
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Какая версия авиакатастрофы самолета МАУ в Иране будет основной

      427
      Версии падения самолета / С открытых источников

      Версия технической неисправности будет основной. Но что могло произойти с новым надежнейшим двигателем, чтобы ночью, сразу после взлета, возник пожар и была потеряна управляемость самолета?

      Соболезнования семьям 15 граждан Украины, 73 – Канады, 71 – Ирана, 8 – Швеции, 4 – Германии, 3 – Великобритании, 6 – Афганистана.

      К теме: Авиакатастрофа МАУ в Иране: что известно о версии трагедии

      Судя по видео падения, самолет загорелся над международным аэропортом Тегеран, на малой высоте, пожар начался в двигателе сразу после взлета, к сожалению, ситуация стала неуправляемой. Это не может быть ошибкой экипажа.

      Маловероятно, чтобы это могло быть поражение ракетой, как поспешили вбросить в интернет. Это было бы заметно даже на любительском видео, характер катастрофы был бы иным. И свидетельства пуска и полет ракеты были бы заметны на радарах. Стрелять ракетами в полетной зоне международного аэропорта – это очень заметное и демонстративное действие, которое ночью нельзя скрыть, заметят. Да и экипаж, наверняка, успел бы подать сигнал.

      Это не похоже на взрыв бомбы на борту – это уже официально заявили иранцы, и думаю, у них основания так утверждать, потому что у них должны быть записи разговоров с экипажем, которые позволяют сделать такой вывод.

      Также маловероятно столкновение с птицами или дронами – судя по высоте на которой возникли неполадки, а это свыше двух километров.

      Версия технической неисправности будет основной. Но что могло произойти с новым надежнейшим двигателем, чтобы сразу после взлета ночью возник пожар и была потеряна управляемость самолета?

      Несколько версий происшествия:

      • повреждение двигателя или топливной системы в аэропорту;
      • ошибка в эксплуатации и не устраненная неисправность;
      • технический брак при производстве самолета.

      Важно! Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров

      Поскольку падение произошло на глазах свидетелей и службы контроля аэропорта, эта трагедия вряд ли станет загадкой. Найдены "черные ящики", значит, версии попадания ракеты или взрыв двигателя в результате теракта могут быть определены даже по параметрам работы всех систем.

      Мысли автора не отражают позицию редакции. Любые версии, озвученные до вынесения решения спецкомиссии, не являются официальными.

      Налет на языке: что это значит и как с ним бороться
      сегодня
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      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ Публикации Жертвы
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