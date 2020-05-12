Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Какие маршруты работают в Киеве и кому можно ездить в транспорте

- Читати новину українською
Маршруты, какие работают в Киеве с 11 мая 2020 – кто может ездить
Транспорт в Киеве / 24 канал

С 11 мая правительство решило ослабить карантинные ограничения, но это не касается общественного транспорта. В Киеве транспортом можно пользоваться только при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты. 24 канал предлагает ознакомиться с действующими маршрутами.

Мэр Киева на утреннем брифинге заявил, что с 12 мая город увеличил количество маршрутов общественного транспорта из жилых массивов: ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое, информирует 24 канал.

Читайте также Первый день ослаблений: Киев сковали пробки, такси резко подскочило в цене

В режиме спецрейсов курсируют такие автобусные маршруты:

  • № 20 "Жилой массив Корчеватое – станция метро "Площадь Льва Толстого";
  • № 33Т "ДВРЗ – станция метро "Черниговская"
  • № 56-Д "Проспект Палладина – станция метро "Лыбидская"
  • № 114 "Улица Милославская – железнодорожный вокзал "Центральный";
  • № 118 "Станция метро "Черниговская" – станция метро "Политехнический институт";
  • № 119 "Улица Касияна – Контрактовая площадь";
  • № 220 "Улица Тростянецкая – улица Медовая";
  • № 500 "Улица Северная – железнодорожный вокзал "Центральный";
  • № 99-Д "Станция метро "Минская" – станция метро "Нивки".

Троллейбусные маршруты:

  • № 37-А "Станция метро "Лесная" – улица Николая Закревского. Поликлиника";
  • № 7 "Улица Чернобыльская – станция метро "Площадь Льва Толстого";
  • № 16 "Улица Туполева – Майдан Независимости";
  • № 30 "Улица Милославская – улица Кадетский гай";
  • № 91-Н "Улица Милославская – железнодорожный вокзал "Центральный";
  • № 92-Н "Проспект Свободы – аэропорт "Киев" им. И. Сикорского";
  • № 25: "Проспект Свободы" – "Станция метро "Почайна".

Трамвайные маршруты:

  • № 1 "Михайловская Борщаговка – станция "Старовокзальная";
  • № 12 "Пуща-Водица – Контрактовая площадь";
  • № 14 "Проспект Отрадный – Контрактовая площадь";
  • № 16 "Станция метро "Героев Днепра" – Контрактовая площадь";
  • № 22 "Бульвар Перова – завод ЖБК";
  • № 28-Д "Проспект Ватутина – станция метро "Позняки".

С расписанием движения общественного транспорта можно ознакомиться по ссылке.


Схема движения транспорта / Карта kyivcity.gov.ua

послаблення карантину з 11 травня що запрацює
Что заработает с 11 мая / Инфографика 24 канала

Смотрите видео: как пользоваться транспортом

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Украины Новости Киева Транспорт
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Жадность Путина приведет к катастрофе
сегодня , 17:00 Жадность Путина приведет к катастрофе
Андрій Зубов
Первое место не за горами: как Путин способствует ухудшению ситуации с COVID-19 в России
сегодня , 15:00 Первое место не за горами: как Путин способствует ухудшению ситуации с COVID-19 в России
СерпомПо
Как сделать бюджетный ремонт в маленькой ванной комнате: практические советы
7 мая , 22:55 Как сделать бюджетный ремонт в маленькой ванной комнате: практические советы
Ростислав Струтинський