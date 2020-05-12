Какие маршруты работают в Киеве и кому можно ездить в транспорте
С 11 мая правительство решило ослабить карантинные ограничения, но это не касается общественного транспорта. В Киеве транспортом можно пользоваться только при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты. 24 канал предлагает ознакомиться с действующими маршрутами.
Мэр Киева на утреннем брифинге заявил, что с 12 мая город увеличил количество маршрутов общественного транспорта из жилых массивов: ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое, информирует 24 канал.
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В режиме спецрейсов курсируют такие автобусные маршруты:
- № 20 "Жилой массив Корчеватое – станция метро "Площадь Льва Толстого";
- № 33Т "ДВРЗ – станция метро "Черниговская"
- № 56-Д "Проспект Палладина – станция метро "Лыбидская"
- № 114 "Улица Милославская – железнодорожный вокзал "Центральный";
- № 118 "Станция метро "Черниговская" – станция метро "Политехнический институт";
- № 119 "Улица Касияна – Контрактовая площадь";
- № 220 "Улица Тростянецкая – улица Медовая";
- № 500 "Улица Северная – железнодорожный вокзал "Центральный";
- № 99-Д "Станция метро "Минская" – станция метро "Нивки".
Троллейбусные маршруты:
- № 37-А "Станция метро "Лесная" – улица Николая Закревского. Поликлиника";
- № 7 "Улица Чернобыльская – станция метро "Площадь Льва Толстого";
- № 16 "Улица Туполева – Майдан Независимости";
- № 30 "Улица Милославская – улица Кадетский гай";
- № 91-Н "Улица Милославская – железнодорожный вокзал "Центральный";
- № 92-Н "Проспект Свободы – аэропорт "Киев" им. И. Сикорского";
- № 25: "Проспект Свободы" – "Станция метро "Почайна".
Трамвайные маршруты:
- № 1 "Михайловская Борщаговка – станция "Старовокзальная";
- № 12 "Пуща-Водица – Контрактовая площадь";
- № 14 "Проспект Отрадный – Контрактовая площадь";
- № 16 "Станция метро "Героев Днепра" – Контрактовая площадь";
- № 22 "Бульвар Перова – завод ЖБК";
- № 28-Д "Проспект Ватутина – станция метро "Позняки".
С расписанием движения общественного транспорта можно ознакомиться по ссылке.
Схема движения транспорта / Карта kyivcity.gov.ua
Что заработает с 11 мая / Инфографика 24 канала
Смотрите видео: как пользоваться транспортом