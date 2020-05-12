Какие маршруты работают в Киеве и кому можно ездить в транспорте

С 11 мая правительство решило ослабить карантинные ограничения, но это не касается общественного транспорта. В Киеве транспортом можно пользоваться только при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты. 24 канал предлагает ознакомиться с действующими маршрутами.

Мэр Киева на утреннем брифинге заявил, что с 12 мая город увеличил количество маршрутов общественного транспорта из жилых массивов: ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое, информирует 24 канал. Читайте также Первый день ослаблений: Киев сковали пробки, такси резко подскочило в цене В режиме спецрейсов курсируют такие автобусные маршруты: № 20 "Жилой массив Корчеватое – станция метро "Площадь Льва Толстого";

№ 33Т "ДВРЗ – станция метро "Черниговская"

№ 56-Д "Проспект Палладина – станция метро "Лыбидская"

№ 114 "Улица Милославская – железнодорожный вокзал "Центральный";

№ 118 "Станция метро "Черниговская" – станция метро "Политехнический институт";

№ 119 "Улица Касияна – Контрактовая площадь";

№ 220 "Улица Тростянецкая – улица Медовая";

№ 500 "Улица Северная – железнодорожный вокзал "Центральный";

№ 99-Д "Станция метро "Минская" – станция метро "Нивки". Троллейбусные маршруты: № 37-А "Станция метро "Лесная" – улица Николая Закревского. Поликлиника";

№ 7 "Улица Чернобыльская – станция метро "Площадь Льва Толстого";

№ 16 "Улица Туполева – Майдан Независимости";

№ 30 "Улица Милославская – улица Кадетский гай";

№ 91-Н "Улица Милославская – железнодорожный вокзал "Центральный";

№ 92-Н "Проспект Свободы – аэропорт "Киев" им. И. Сикорского";

№ 25: "Проспект Свободы" – "Станция метро "Почайна". Трамвайные маршруты: № 1 "Михайловская Борщаговка – станция "Старовокзальная";

№ 12 "Пуща-Водица – Контрактовая площадь";

№ 14 "Проспект Отрадный – Контрактовая площадь";

№ 16 "Станция метро "Героев Днепра" – Контрактовая площадь";

№ 22 "Бульвар Перова – завод ЖБК";

№ 28-Д "Проспект Ватутина – станция метро "Позняки". С расписанием движения общественного транспорта можно ознакомиться по ссылке.

Схема движения транспорта / Карта kyivcity.gov.ua

Что заработает с 11 мая / Инфографика 24 канала Смотрите видео: как пользоваться транспортом