В мае правительство ввело государственное регулирование цен на товары. За три года цены на хлеб и хлебобулочные изделия практически не изменились, а вот другие продукты имели значительное подорожание. Какие продукты питания подорожали за три года – читайте в материале.

"Слово и дело" проанализировало цены на важнейшие продукты питания, и определили, что в Украине подорожало на протяжении последних трех лет.

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Какие продукты и насколько подорожали

Гречка

В любые кризисные периоды наибольшим спросом у населения пользуется гречка. В январе 2018 года этот продукт стоил 23 гривны за 1 килограмм, и до мая подешевел на 19,7% – 18,46 гривны. В начале 2019 года гречка уже стоила 17,07 гривен. В 2020 году за килограмм гречки в январе надо было заплатить 30,2 гривны, а потом цена начала расти и достигла своего пика в апреле – 42,71 гривны. С начала года этот продукт подорожал на 34,1%.

Хлеб

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в течение трех лет практически не изменились.

Лук репчатый

В 2018 году за килограмм лука репчатого надо было заплатить 5,42 гривны в январе, а 6,75 гривны уже в мае. То есть лук подорожала на 24,5%. В начале 2019 года лук стоил 18,76 за килограмм, и в мае уже подорожал на 72,2% – 32,3 гривны. С января 2020 года 1 килограмм лука стоил 9,74 гривны, а в мае – 17,05 гривны. То есть стоимость овоща выросла на +75,1% за 5 месяцев.

Морковь

Больше всего удивил рост цен на морковь. В 2018 году в течение первых 5 месяцев цена на овощ подскочила на 122% из 7,05 гривен за килограмм до 15,62 гривны. В 2019 году за этот период морковь подорожала на 126%, – 12,63 гривны до 28,54 гривны за килограмм. В январе 2020 года овощ стоил 5,8 гривны, а в мае подорожал на 35,2% – 7,48 гривны.

Как менялись цены на продукты / Инфографика 24 канала