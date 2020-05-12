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Какие рынки работают в Киеве: полный список

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Какие рынки работают в Киеве с 10 мая 2020 – список на сегодня
Какие рынки работают в Киеве / atlas.meduza.io

В Киеве некоторые продовольственные рынки возобновили полноценную работу. 24 канал предлагает ознакомиться со списком рынков, которые выполнили противоэпидемические требования и открылись.

В Киеве 19 агропродовольственных рынков прошли контроль Госпродпотребслужбы, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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Список продуктовых рынков, которые открылись в Киеве

  • Торговая площадка "Феофановский", на улице Заболотного 48-А
  • Рынок "Демеевский", ООО "Манхеттен", на улице Изюмская, 1
  • ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", на улице Попудренко, 65
  • Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", на улице Попудренко, 90/2
  • КП "Владимирский рынок", на улице Антоновича, 115
  • ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1
  • Рынок "Иллис", ООО "Иллис", на улице Чернобыльская, 16/80
  • КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2
  • Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", на улице Сверстюка, 3
  • Т/М "Дарница", ЧАО "Днепровский рынок", на улице Попудренко, 5
  • ООО "Путь", рынок Путь, на улице Зодчих, 52/1
  • Рынок ЧП "Колибрис", на улице Л. Курбаса, 6
  • Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38
  • ООО "РУИОЛ", "Рынок" Выгуровский ", на улице Бальзака, 94
  • ЧАО "Рынок "Нивки", на улице Щербаковская, 47
  • МЧП "Забота", на улице Туполева, 13
  • ООО "ТК" Борщаговский "Рынок" Западный ", на улице Депутатская, 2
  • Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс" Борщаговский ", бульвар В. Гавела, 18
  • ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", на улице Юрия Ильенко, 1

Условия, при которых будут работать рынки

Торговые площадки должны предоставить работникам средства защиты. А также обеспечить масочный режим, дистанционное термометрию для посетителей и работников.

Рынки обязаны обеспечить дистанцию ​​в 3 метра между торговыми местами, дистанцию ​​в 1,5 метра между посетителями. Работники рынка должны проводить дезинфекцию поверхностей каждые 3 часа.

На территорию рынка не будут допускаться люди, которые имеют признаки ОРВИ.

За яких умов може працювати ринок інфографіка 24 канал
При каких условиях может работать рынок / Инфографика 24 канала

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020
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