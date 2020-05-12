Какие рынки работают в Киеве: полный список

В Киеве некоторые продовольственные рынки возобновили полноценную работу. 24 канал предлагает ознакомиться со списком рынков, которые выполнили противоэпидемические требования и открылись.

В Киеве 19 агропродовольственных рынков прошли контроль Госпродпотребслужбы, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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Список продуктовых рынков, которые открылись в Киеве

Торговая площадка "Феофановский", на улице Заболотного 48-А

Рынок "Демеевский", ООО "Манхеттен", на улице Изюмская, 1

ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", на улице Попудренко, 65

Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", на улице Попудренко, 90/2

КП "Владимирский рынок", на улице Антоновича, 115

ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1

Рынок "Иллис", ООО "Иллис", на улице Чернобыльская, 16/80

КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2

Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", на улице Сверстюка, 3

Т/М "Дарница", ЧАО "Днепровский рынок", на улице Попудренко, 5

ООО "Путь", рынок Путь, на улице Зодчих, 52/1

Рынок ЧП "Колибрис", на улице Л. Курбаса, 6

Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38

ООО "РУИОЛ", "Рынок" Выгуровский ", на улице Бальзака, 94

ЧАО "Рынок "Нивки", на улице Щербаковская, 47

МЧП "Забота", на улице Туполева, 13

ООО "ТК" Борщаговский "Рынок" Западный ", на улице Депутатская, 2

Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс" Борщаговский ", бульвар В. Гавела, 18

ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", на улице Юрия Ильенко, 1

Условия, при которых будут работать рынки

Торговые площадки должны предоставить работникам средства защиты. А также обеспечить масочный режим, дистанционное термометрию для посетителей и работников.

Рынки обязаны обеспечить дистанцию ​​в 3 метра между торговыми местами, дистанцию ​​в 1,5 метра между посетителями. Работники рынка должны проводить дезинфекцию поверхностей каждые 3 часа.

На территорию рынка не будут допускаться люди, которые имеют признаки ОРВИ.