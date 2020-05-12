Какие рынки работают в Киеве: полный список
В Киеве некоторые продовольственные рынки возобновили полноценную работу. 24 канал предлагает ознакомиться со списком рынков, которые выполнили противоэпидемические требования и открылись.
В Киеве 19 агропродовольственных рынков прошли контроль Госпродпотребслужбы, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
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Список продуктовых рынков, которые открылись в Киеве
- Торговая площадка "Феофановский", на улице Заболотного 48-А
- Рынок "Демеевский", ООО "Манхеттен", на улице Изюмская, 1
- ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", на улице Попудренко, 65
- Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", на улице Попудренко, 90/2
- КП "Владимирский рынок", на улице Антоновича, 115
- ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1
- Рынок "Иллис", ООО "Иллис", на улице Чернобыльская, 16/80
- КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2
- Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", на улице Сверстюка, 3
- Т/М "Дарница", ЧАО "Днепровский рынок", на улице Попудренко, 5
- ООО "Путь", рынок Путь, на улице Зодчих, 52/1
- Рынок ЧП "Колибрис", на улице Л. Курбаса, 6
- Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38
- ООО "РУИОЛ", "Рынок" Выгуровский ", на улице Бальзака, 94
- ЧАО "Рынок "Нивки", на улице Щербаковская, 47
- МЧП "Забота", на улице Туполева, 13
- ООО "ТК" Борщаговский "Рынок" Западный ", на улице Депутатская, 2
- Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс" Борщаговский ", бульвар В. Гавела, 18
- ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", на улице Юрия Ильенко, 1
Условия, при которых будут работать рынки
Торговые площадки должны предоставить работникам средства защиты. А также обеспечить масочный режим, дистанционное термометрию для посетителей и работников.
Рынки обязаны обеспечить дистанцию в 3 метра между торговыми местами, дистанцию в 1,5 метра между посетителями. Работники рынка должны проводить дезинфекцию поверхностей каждые 3 часа.
На территорию рынка не будут допускаться люди, которые имеют признаки ОРВИ.
При каких условиях может работать рынок / Инфографика 24 канала