Какие Android-смартфоны наиболее уязвимы для взлома хакерами
Исследователи из компании Kryptowire провели диагностику популярных смартфонов на Android и обнаружили около 38 уязвимостей в программах, информация о которых содержится в исходных кодах прошивки производителей.
Об этом пишет prostotech.com.
В этот список входят устройства, произведенные компаниями:
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- Asus
- Essential
- LG
- Nokia
- Sony
- ZTE
Так, в Asus ZenFone 3 Max хакеры могут использовать предыдущее приложение для доступа к системным данным и паролям Wi-Fi.
В смартфоне Essential Phone вредоносная программа позволяет злоумышленникам с помощью приложения стереть все пользовательские данные.
LG G6 тоже имеет проблемы с уязвимостью, например, пользователя могут заблокировать и заставить выполнить сброс настроек в режиме восстановления.
Nokia 6 и Sony Xperia L1 имеет проблемы, которые позволяют преступникам делать снимки экрана без ведома владельца.
ZTE ZMAX Pro позволяет хакерам перехватить текстовые сообщения и даже редактировать или отправлять их.
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