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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Какие Android-смартфоны наиболее уязвимы для взлома хакерами

84 Читати новину українською
Какие Android-смартфоны наиболее уязвимы для взлома хакерами
Какие Android-смартфоны наиболее уязвимы для взлома хакерами / itechua.com

Исследователи из компании Kryptowire провели диагностику популярных смартфонов на Android и обнаружили около 38 уязвимостей в программах, информация о которых содержится в исходных кодах прошивки производителей.

Об этом пишет prostotech.com.

В этот список входят устройства, произведенные компаниями:

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  1. Asus
  2. Essential
  3. LG
  4. Nokia
  5. Sony
  6. ZTE

Так, в Asus ZenFone 3 Max хакеры могут использовать предыдущее приложение для доступа к системным данным и паролям Wi-Fi.

В смартфоне Essential Phone вредоносная программа позволяет злоумышленникам с помощью приложения стереть все пользовательские данные.

LG G6 тоже имеет проблемы с уязвимостью, например, пользователя могут заблокировать и заставить выполнить сброс настроек в режиме восстановления.

Nokia 6 и Sony Xperia L1 имеет проблемы, которые позволяют преступникам делать снимки экрана без ведома владельца.

ZTE ZMAX Pro позволяет хакерам перехватить текстовые сообщения и даже редактировать или отправлять их.

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Теги: Техно Android Sony Nokia LG Asus Смартфоны
Источник: 24 Канал
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