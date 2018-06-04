Какие ароматы отпугивают комаров: ответ врача

С приходом тепла людей все чаще атакуют комары, количество которых превышает норму в три раза. Укусы таких насекомых могут быть опасными.

Однако для того, чтобы уберечься от комаров, не обязательно покупать дорогие средства, пишет "Сегодня".

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Аллерголог Александр Назаренко заверил, что насекомых отпугивает запах гвоздики, базилика, аниса и эвкалипта. Можно купить любое арома масло из этих растений и намазать им открытые участки кожи или добавить 5-10 капель в одеколон.



Если вы на пикнике, то добавьте в огонь несколько капель этих масел. Дома можно зажечь свечу, или же добавить масло на сковородку.

Аллерголог советует людям меньше пользоваться дезодорантами и духами, поскольку этот аромат привлекает насекомых. Поэтому риск укуса насекомых увеличивается в разы.



Не используйте духами летом

К слову, укус комаров опаснее, чем пасть крокодила. А все из-за слюны комаров, которая даже не неся инфекции, вызывает в организме "мунную бурю".

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