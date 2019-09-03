Какие авто можно приобрести в Украине до 300 тысяч гривен: инфографика

Эра новеньких и бюджетных Lanos закончилась в 2017 году, оставив украинцев с вечным вопросом: "Какое бюджетное авто приобрести?". Дешевых моделей на рынке предостаточно, однако далеко не все стоят места в вашем гараже.

В прошлом году самым доступным автомобилем в Украине был узбекский Ravon R2. Однако в 2019 году его стоимость значительно выросла, поэтому перед украинцами появился новый выбор. Авто 24 подобрали для вас 12 лучших машин в ценовой категории до 300 тысяч гривен.

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12 бюджетных автомобилей: от самых дешевых до самых дорогих

Поскольку запрет на импорт российских автомобилей начинает действовать с 1 января 2020 года, у украинцев есть еще 4 месяца для того, чтобы успеть приобрести седан Lada Granta, который является самым дешевым в нашем списке и стоит 238 140 гривен.

Однако, если у вас есть возможность "приложить" немного больше, вы можете присмотреться к французскому хэтчбеку В-класса Renault Sandero, стоимость которого от 243 900 гривен.

За ним следует француз Renault Logan, который стоит на 9 тысяч дороже, чем его "предшественник" – 252 900 гривен.

Несмотря на свою низкую популярность, с украинского рынка до сих пор не ушел Lada Niva 4x4, который стоит 268 380 гривен.

До 300 тысяч гривен можно даже выбрать автомобиль с автоматической коробкой передач – Узбекский Ravon R2 является самым доступным вариантом и стоит 269 900 гривен.

За ним следует китайский паркетник Chery Tiggo2, который сделан по всем европейским стандартам. Его можно приобрести в Украине от 274 462 гривен.

Все ближе подбираясь к дорогим вариантам в ценовой категории до 290 тысяч гривен, мы выбрали две следующие машины Ravon: седан R4 за 284 000 гривен и Ravon R3 Nexia – от 287 000 гривен.

По похожей стоимости можно приобрести китайский седан Great Wall C30 New, стартовая цена которого составляет 289 900 гривен.

Седан Peugeot 301 и Great Wall C30 FL стоят от 296-299 тысяч гривен.

Закрывает наш список Citroen C1, который стоит от 300 тысяч гривен и автоматически становится самым дорогим среди бюджетных автомобилей в ценовой категории до 300 тысяч гривен.



Бюджетные новые автомобили / инфографика 24 канал