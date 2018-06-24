Какие благородные цели имеет бизнес, и как он может решить социальные проблемы

В Украине все больше предпринимателей стараются сделать свой бизнес социально ориентированным. Они зарабатывают для себя и помогают другим.

20-летняя Ангелина на машинке работает ловко, хотя научилась этому только несколько месяцев назад.

Больше всего мне нравится шить на машинке, сидишь на одном месте и просто делаешь замечательные вещи, нажимая ножкой,

– рассказала Ангелина Мазур.

Создавать игрушки она начала в реабилитационном центре, где живет уже почти полгода. Девушка – из неблагополучной семьи, мать лишили родительских прав.

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В центре живет еще 5 семей, которые попали в сложное положение, и все шьют. Сначала делали вещи для себя, потом нашли покупателей.

Мы проводим различные мастер-классы по шитью кукол, зайцев, котов-ангелов. Еще мы бы хотели иметь корпоративные заказы, ведь они дадут возможность оплачивать Реабилитационный центр,

– сказала волонтер Яна Кондрашова.

Так возникла мастерская добра. Дело так и назвали – Joy&Help, то есть помогай с удовольствием.

Нас пригласили на фестиваль принять участие как Центр реабилитации для женщин с детьми, мы поехали туда с нашими игрушками, их там начали покупать. Потом мы начали думать о том, что, возможно, это могут быть также рабочие места для тех женщин, которым мы помогаем,

– заявила основательница мастерской добра Joy&Help Марина Полтавец.

Желание – это хорошо, но без бизнес-плана не обойтись. Эксперты советуют социальным предпринимателям начинать с почти бесплатной рекламы в социальных сетях. Можно также побороться за грант.

Бизнес-модель – это очень хорошо слаженная система, как бизнес работает на решение социальной цели. Когда бизнес-модель очень продуманная, соответственно есть хорошо сформированный бизнес-план, с учетом всех возможных рисков, тогда намного проще получить инвестиции на свой стартап,

– отметил руководитель программ управленческого развития Украинской социальной академии Петр Дарморис.

Выпускники Украинской социальной академии открывают собственные дела с благородными целями. Например, делают и продают футболки с мотивационными надписями, деньги от продаж идут на организацию онкообразования в Украине. А еще – изготавливают украшения из использованных пластиковых бутылок и различные бытовые аксессуары, которые быстро разлагаются и не вредят окружающей среде.

Местная же власть идеями инициативных молодых социальных предпринимателей хоть и увлекается, но ощутимую помощь пока не предлагает. Деньги на поддержку молодого бизнеса в городском бюджете есть. Однако на три года предусмотрели только 10 миллионов, да и это под кредиты.

За счет компенсации городского бюджета и благодаря киевским предпринимателям есть возможность получить финансовую помощь – кредит при процентной ставке 7,5%,

– заверил директор Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Андрей Мельничук.

Но девушки из Joy&Help государственной помощи не просят, свою мечту воплощают в жизнь в одиночку.