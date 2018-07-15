О некоторых болезнях глаз человек узнает по другим симптомам, но только некоторые болезни могут развиваться без каких-либо проявлений.

Только развитие двух заболеваний глаз заметить очень сложно, пишет Opticclub.

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К ним можно отнести близорукость. Это заболевание, при котором уровень зрения начинает резко падать, при этом человек видит только рядом расположенные предметы. Свет начинает фокусироваться на сетчатке неправильно, и чем дальше, тем это становится заметнее.



Причин близорукости может быть множество – от генетической предрасположенности к несоблюдению правил безопасности при работе с электронными приборами или чтением.



Какие болезни глаз развиваются без симптомов



Начало развития глаукомы проходит без каких-либо симптомов. При этом заболевании у человека повышается глазное давление, оно влияет на сетчатку глаза и другие отделы глаз. Таким образом, поле зрения постепенно сужается. Чаще всего люди обращаются к врачу, когда начинают наталкиваться на предметы, которые здоровые люди обходят.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала привычки, которые способны сохранить зрение здоровым.

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