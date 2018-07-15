16:08
15 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
24°C 16°C
  • понедельник
    26°C 19°C
  • вторник
    21°C 18°C
  • среда
    22°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Какие болезни глаз развиваются без симптомов

86 Читати новину українською
Какие болезни глаз развиваются без симптомов
Какие болезни глаз развиваются без симптомов / 30seconds.com

О некоторых болезнях глаз человек узнает по другим симптомам, но только некоторые болезни могут развиваться без каких-либо проявлений.

Только развитие двух заболеваний глаз заметить очень сложно, пишет Opticclub.

Читайте также: Ученые назвали диету, которая предупредит возрастную слепоту

К ним можно отнести близорукость. Это заболевание, при котором уровень зрения начинает резко падать, при этом человек видит только рядом расположенные предметы. Свет начинает фокусироваться на сетчатке неправильно, и чем дальше, тем это становится заметнее.

Причин близорукости может быть множество – от генетической предрасположенности к несоблюдению правил безопасности при работе с электронными приборами или чтением.

Які хвороби очей розвиваються без симптомів
Какие болезни глаз развиваются без симптомов

Начало развития глаукомы проходит без каких-либо симптомов. При этом заболевании у человека повышается глазное давление, оно влияет на сетчатку глаза и другие отделы глаз. Таким образом, поле зрения постепенно сужается. Чаще всего люди обращаются к врачу, когда начинают наталкиваться на предметы, которые здоровые люди обходят.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала привычки, которые способны сохранить зрение здоровым.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Здоровье глаз
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Будет ли Вторая Украинская Конституанта?
сегодня, 16:01 Будет ли Вторая Украинская Конституанта?
Катерина Одарченко 28
Уникнути правосуддя: як Арсен Аваков тримався за крісло
сегодня, 14:00 Уникнути правосуддя: як Арсен Аваков тримався за крісло
Єгор Соболєв 211
Нацбольний бізнес: як найманці Путіна влаштували торгівлю трупами
сегодня, 12:01 Нацбольний бізнес: як найманці Путіна влаштували торгівлю трупами
Олексій Чибісов 1487
Как война на Донбассе влияет на психику жителей Луганска
сегодня, 08:32 Как война на Донбассе влияет на психику жителей Луганска
Ольга Черненко 2346
"Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
14 июля, 22:01 "Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
Ukrainer 797
Магнитные бури в мае: чего ждать украинцам в ближайшие дни
 30 апреля , 16:31
Финал Нацотбора на Евровидение-2018: видео выступлений всех участников
 24 февраля , 21:43
Гороскоп на неделю 14-20 мая 2018 для всех знаков Зодиака
13 мая , 15:30
Украина, США и ЕС: какие страны выдворяют российских дипломатов
 26 марта , 20:47
Российский эксперт объяснил, почему Крымский мост проседает и трескается
 22 мая , 18:16
5 распространенных болезней, которые лечит черешня
 4 июня , 20:36
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук