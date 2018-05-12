Какие болезни могут подцепить украинцы на природе и в водоемах
Отдыхая на природе и купаясь в водоемах, немало людей рискуют заболеть клещевым боррелиозом, болезнью Лайма, лептоспирозом и подхватить острую кишечную инфекцию.
Об этом сообщил руководитель киевского управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан, передает УНН.
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Он отметил, что в каждом регионе проводятся рейды-проверки по всем рекреационным зонам и пляжам. Если не проводилась соответствующая обработка территории от клещей, то есть риск фиксации таких болезней как клещевой боррелиоз и лайм-боррелиоз.
Кроме того, можно подцепить лептоспироз – смертельно опасную болезнь, которую распространяют крысы и другие грызуны. Это заболевание также регистрируется по всей территории Украины.
А в водоемах из-за глотания воды можно подхватить острую кишечную инфекцию – это из-за ухудшения состояния водоема.
Водоемы в Украине обязательно контролируются лабораторными центрами Минздрава и другими лабораториями еженедельно. По результатам анализов людей информируют о безопасности водоемов,
– отметил Рубан.