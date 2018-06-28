20:36
28 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 20°C
  • пятница
    27°C 20°C
  • суббота
    24°C 15°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Клещ Кадыров. Кокаиновый король Мундиаля
Вєсті Кремля
22:09, 27 июня
Вести.UA. Купол для депутатов. Кличко посетил праздник Гепы
Вєсті.UA
19:40, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Какие болезни могут спровоцировать наушники

103 Читати новину українською
Какие болезни могут спровоцировать наушники
Какие болезни могут спровоцировать наушники / epochtimes.com.ua

Сегодня наушники являются одной из самых распространенных причин распространения опасных болезней уха.

Об этом рассказала врач-эпидемиолог Елена Левицкая, передает Еxpres. По ее словам, во время прослушивания музыки или разговора по телефону в ухо может попасть разнообразна опасная инфекция.

Читайте также: Такого понятия не существует, – врач рассказал о распространенном мифе

Это и грибки (чаще кандиды), и бактериальная инфекция, в частности, стрептококк и стафилококк. Первая группа возбудителей провоцирует инфекционную болезнь наружного уха – отомикоз, а вторая – острый воспалительный процесс,
– отметила председатель городского отдела областного лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины.

Кроме того, наушники способствуют формированию влажной и теплой среды в ухе, из-за чего увеличивается количество бактерий – инфекция быстро развивается.

Важно мыть руки перед тем, как взять наушники или гаджет, ведь возбудители инфекций могут легко попасть в ушной канал – на пальцах рук и под ногтями немало грибков и бактерий. Они могут попасть на наушник и из уха другого человека, в которого вы одолжили гарнитуру. Поэтому не забывайте следить за гигиеной рук.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Техно Здоровье Здоровая жизнь Лечение Медицина
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Страшний ренесанс хімічної зброї
сегодня, 20:29 Страшний ренесанс хімічної зброї
Борис Немировський 5
"Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
сегодня, 19:00 "Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
Блог Медіа 3904
Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
сегодня, 18:00 Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
Анастасія Можаровська 184
День Конституции: яркие поздравления в стихах, прозе и картинках
сегодня, 17:39 День Конституции: яркие поздравления в стихах, прозе и картинках
39
Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
сегодня, 16:00 Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
Лев Парцхаладзе 963
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук