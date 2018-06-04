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Какие болезни могут возникнуть из-за мыслей: ответ психиатра

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Мысли могут спровоцировать возникновение болезней
Мысли могут спровоцировать возникновение болезней / firstmet.com

Мысли материальны так же, как и тело. Поэтому когда человек чем-то недоволен, организм демонстрирует это через болезни.

Про распространенные заболевания, которые могут возникнуть из-за мыслей, рассказал доктор медицинских наук, психиатр Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте №1 Олег Чабан, пишет 1+1.

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Он отметил, что даже во время сна мозг работает очень интенсивно. Поэтому полностью отключиться от мира невозможно.

Психосоматика работает по принципу Маслоу с вершины. Когда оставить человеку воду, пищу, дыхание, сон и секс, то она начнет опосредованно влиять на собственное здоровье. Тогда из-за неудовлетворенности тело начинает подсказывать, чем ей болеть.

Наиболее распространенными болезнями являются гипертония, бронхиальная астма, нейродермит и ревматоидный артрит.

via GIPHY

"Мысли влияют на наши органы. Можем ли мы вылечить гипертоническую болезнь или инсулинозависимый сахарный диабет? Что мы делаем? Меняем качество жизни. Конечная точка – вернуть человека в социум, чтобы он был доволен, с болезнью стабильной, контролируемой и без осложнений", – убежден Олег Чабан.

К слову, распространено мнение, что психические расстройства касаются только небольшой группы населения. Но в действительности это далеко не так – у около 60% людей, которые посещают медучреждения, диагностируют эти расстройства.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Психология Лечение
Источник: 24 Канал
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