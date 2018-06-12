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Какие болезни может вылечить лимонный сок

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Полезные свойства сока лимона
Полезные свойства сока лимона / unsplash.com

Сок лимона содержит много полезных для организма человека веществ. Он также может вылечить от недугов.

В таком напитке содержится большое количество витаминов (витамин С, витамины группы B (В1, В2, В15), каротин, витамины Д, Е, Р, пишет "Страна Здоровья".

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Сок лимона богат такими микроэлементами, как калий, кобальт, магний, марганец, натрий, сера, марганец, фосфор и железо.

Полезно пить лимонный сок при гипертонии, сахарном диабете, расстройстве желудка. Этот напиток может уменьшить температуру тела.

Как пить лимонный сок

Налейте в один стакан оливковое масло, а если такого нет, тогда – подсолнечное (сырого отжима). В другой стакан выжмите сок лимона. После этого сделайте глоток или два масла и запейте таким же количеством сока.

Повторите через 15-20 минут. Делайте это до тех пор, пока не выпьете масло и сок. После этого нужно позавтракать.

Стоит добавить, что такой метод может не подойти тем, кто страдает заболеваниями пищеварительного тракта.

К слову, кроме полезных свойств, вода с лимоном имеет много противопоказаний, из-за чего это может навредить здоровью.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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