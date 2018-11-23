Какие болезни можно подцепить через деньги

На бумажных деньгах и монетах накапливается множество бактерий, очень вредных для организма.

Об этом заявили ученые из лондонского университета Метрополитен совместно с ресурсом Money. Они провели исследования, в результате которых обнаружили 19 различных видов бактерий на монетах и бумажных банкнотах.

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Профессор микробиологии Пол Метьюел отметил, что в течение 8 недель микробиологи проверили в лаборатории 36 банкнот и монет различного номинала.

На монетах номиналом 2, 5, 10 пенсов, 1 и 2 фунта, а также на банкнотах 10, 20 и 50 фунтов был обнаружен метициллинрезистентный золотистый стафилококк.

На монетах 20, 50 пенсов и на банкнотах в 20 фунтов были найдены бактерии листерии, которые, обычно, можно найти в непастеризованное молоке и сыре.

Кроме золотистого стафилококка и листерии на бумажных банкнотах могут быть возбудители пневмонии, туберкулеза, тонзиллита, гепатита, кишечных инфекций, кожных заболеваний, менингита, лихорадки Эболы, инфекционных заболеваний половых путей и других заболеваний.

Доктор Метьюел добавил, что бактерии хорошо приспособились к жизни на металлических поверхностях. В группе риска – люди со слабым иммунитетом. Поэтому важно хорошо мыть руки после того, как вы в руках держали деньги.

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