Какие болезни можно подцепить в бассейне

Плавание в бассейне – очень полезное занятие для здоровья. Но из-за того, что бассейны посещает большое количество человек, там можно подцепить ряд опасных заболеваний.

Со слов преподавателя Медицинской школы Нью-Йоркского университета Росини Раджапакса, хлорированная вода не убережет от инфекций, которые подстерегают вас в воде общественного бассейна, пишет 24apteka.

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И не убережет от болезней справка о состоянии здоровья, ведь немало людей в Украине, к сожалению, покупают эти бумажки.

Так вот, после посещения бассейна можно получить диарею. Ведь одной из главных причин ее возникновения является паразит криптоспоридия, который вызывает расстройство желудка, боли в животе и тошноту. Этот паразит устойчив к хлорке, а в бассейн попадает с екскрементом зараженного человека, если тот не проследил за гигиеной после посещения туалета.

Еще одно неприятное явление – конъюнктивит (воспаление глаз). Это может быть аллергической реакцией на хлор или результатом инфекции. Она может попасть в бассейн из-за посетителей, который перед этим не приняли душ, или мочатся в бассейн.

Также раздражать глаза могут химические вещества, в частности, косметика.

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