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Какие болезни развиваются из-за работы за компьютером

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Какие болезни развиваются из-за работы за компьютером
Какие болезни развиваются из-за работы за компьютером / optika.lviv.ua

Во многих сферах человеческой деятельности без компьютера сейчас не обойтись. Однако с активным применением технологий в обществе стало страдать здоровье.

Поскольку компьютер является электроприбором, во время его работы возникает электрическое поле. Но не стоит переживать, ведь электромагнитное воздействие на человека намного меньше, чем воздействие естественного электромагнитного фона, пишет Zhyvyaktyvno.

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Но все же работа за компьютером имеет и свои недостатки.

1. Поскольку это сидячая работа, длительное пребывание в статичной позе вызывает нарушения опорно-двигательного аппарата. В частности, это влечет за собой нарушение осанки (сколиоз), поражения лучезапястного сустава (туннельный синдром), артрозы.

via GIPHY

2. Неизбежно влияет такая работа и на глаза – развиваются нарушения зрения, в частности, зрительный компьютерный синдром, поскольку глаз не приспособлен для постоянного рассматривания близко расположенных предметов.

3. Образ жизни превращается в малоподвижный, это может повлечь за собой развитие гиподинамии – нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения).

Поэтому если ваша работа связана с компьютером, не забывайте двигаться и делать перерывы для глаз.

via GIPHY

К слову, хотя врачи постоянно предупреждают об опасности гаджетов для зрения, но причинами ухудшения качества зрения могут быть не только электронные устройства. Причиной процессов, способных довести до слепоты, может стать даже обыкновенная тушь для ресниц.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Техно Здоровье
Источник: 24 Канал
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