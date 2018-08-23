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Какие болезни способствуют преждевременному старению мозга

99 Читати новину українською
Какие факторы способствуют старению мозга
Какие факторы способствуют старению мозга / naked-science.ru

Исследователи выяснили, что старение мозга связано со снижением церебрального кровотока, а также – рядом психологических расстройств.

Об этом сообщили специалисты из Google и Университета Джонса Хопкинса и Калифорнийского университета. Результаты масштабного исследования старения мозга опубликованные в журнале IOS Press.

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С помощью эмиссионной компьютерной томографии ученые просканировали более 30 тысяч человек (большинство – пациенты психиатрической клиники) и сопоставили прогнозируемый возраст мозга участников с их реальным возрастом, чтобы понять – какие факторы способствуют старению.

При составлении прогноза учитывались 128 областей мозга. Такая томография фиксирует радиоактивное излучение, возникающее при распаде радиоизотопов-маркеров, которые в составе препаратов вводятся в кровь. Выяснилось, что старение мозга связано со снижением церебрального кровотока.

Широкая возрастная выборка (от 9 месяцев до 105 лет) помогла проследить весь путь старения мозга. Сравнив прогнозируемый возраст с реальным, ученые узнали – какие заболевания стимулируют старение.

В частности, шизофрения вызвала 4 года преждевременного старения, биполярные расстройства – 1,6 года, синдром дефицита внимания – 1,4 года. А такие зависимости, как злоупотребление коноплей добавляет к преждевременному старению еще 2,8 года, алкоголем – 0,6 года. Ускоренное старение также наблюдалось при депрессии и деменции.

Результаты показывают, что мы способны определять возраст человека, основываясь на церебральном кровотоке. Кроме того, мы увидели, что психические расстройства могут влиять на него,
– отметил сотрудник Google Сачите Иган.

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Теги: Здоровье Долголетия Медицина
Источник: 24 Канал
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