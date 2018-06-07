Какие бывают и о чем свидетельствуют выделения у женщин

Некоторое количество вагинальных выделений — абсолютно нормальное явление, особенно для женщин детородного возраста. Однако некоторые из них могут свидетельствовать о заболевании.

Поэтому стоит обращать внимание на цвет и структуру выделения, пишет MedOboz.

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О начале овуляции могут свидетельствовать обильные прозрачные или скудные выделения, это считается нормой, а необильные беловатые – о завершении цикла.

Если после менструации у женщины появились водянистые темные выделения или сукровица, то это может быть симптомом хронического эндометрита или других гинекологических заболеваний. Коричневые или красные выделения до менструации или после могут быть сигналом о начале патологических процессов, к примеру спайки и эндометриоза. При беременности этот симптом может свидетельствовать о риске самопроизвольного аборта.

После полового акта без использования презерватива могут появиться непрозрачные белые или желтоватые выделения – так организм очищается от спермы.

Зеленый цвет выделений может свидетельствовать о гонорее (венерическая инфекционная болезнь) и цервитите (воспаление шейки матки).

При молочнице у женщины возникают творожистые выделения, неприятный запах и зуд.

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