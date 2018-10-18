Какие части тела мужчинам лучше не брить

Не всем мужчинам подобает чрезмерная волосистость, а кое-кто за это может даже комплексовать. Но не стоит увлекаться и сразу брить определенные части тела.

Спина. Брить спину категорически нельзя. Ведь если начнете, то этот процесс грозит стать регулярным, и волосы на спине станут более жестким и и будет еще больше, передает Мenslife.

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И конечно, оно будет быстрее расти. Этом может помочь разве что лазерная эпиляция, но не стоит ее делать без консультации с врачом.

Лицо. Носить бороду или бриться – каждый решает сам и никаких оговорок тут нет.

Руки. Даже если волос на руках много, удалять его также не стоит, ведь может случиться такая же ситуация, что и со спиной.

Грудь. Волосы на груди в умеренном количестве выглядят сексуально и привлекают женщин. Поэтому не стоит их брить и здесь.

Подмышки. Иногда наличие волос подмышками возбуждает женщин, но подавляющее большинство предпочитает выбритые подмышки мужчины. Так что хотите – брейте, не хотите – не брейте.

Интимная зона. Бритая интимная зона значительно приятнее на ощупь для женщин и выглядит привлекательнее. Поэтому если решите брить – делайте это осторожно.

Ноги. Обычно ноги бреют спортсмены. Если вас устраивают волосы на ногах – не стоит переживать, потому что если будете брить – будет сильнее зарастать.

Голова. Ребята с сияющей лысиной выглядят мужественно и властно, но не всем такое подходит. Все зависит от формы черепа. Тем, у кого худое лицо и небольшая голова – лучше голову не брить.

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