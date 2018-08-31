Какие дети больше склонны к рахиту

Рахит – это заболевание, которое развивается у детей грудного и раннего возраста, если их организм не получает необходимого количества витамина D. Этот дефицит может быть вызван различными причинами.

Рахит приводит к расстройству правильного формирования скелета и функций внутренних органов и систем, передает "Наша мама".

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К группе риска относятся дети, родившиеся в осенне-зимний период. А те, кто появился на свет в весенне-летний период, имеют значительно меньший риск.



Это обусловлено тем, что летом при большом количестве солнечного света и длительных прогулок на свежем воздухе в коже младенца синтезируется больше витамина D.

Малыши должны получать необходимое количество витамина D, чтобы избежать развития рахита



У детей, которых кормят грудью, при сбалансированном питании мамы рахит также развивается гораздо реже. Более подвержены заболеванию младенцы, которых кормят смесями с недостаточным количеством витамина.



Дети с нарушениями или недостаточно развитой желчно-выводной системой также в группе риска.



Ведь при таких нарушениях желчь поступает в пищеварительный тракт в количестве, недостаточном для нормального всасывания и метаболизирования витамина D, даже если он присутствует в пище.

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