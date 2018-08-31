20:59
31 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
26°C 12°C
  • суббота
    28°C 14°C
  • воскресенье
    30°C 15°C
  • понедельник
    30°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Лакшери корыто для Путина. Проклятие российской элиты
Вєсті Кремля
22:03, 30 августа
Вести.UA. Белорусский Олег Ляшко. Враг Луценко – друг Порошенко
Вєсті.UA
20:50, сегодня
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Дети
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Какие дети больше склонны к рахиту

56 Читати новину українською
Какие дети больше склонны к рахиту
Какие дети больше склонны к рахиту / teddyclub.info

Рахит – это заболевание, которое развивается у детей грудного и раннего возраста, если их организм не получает необходимого количества витамина D. Этот дефицит может быть вызван различными причинами.

Рахит приводит к расстройству правильного формирования скелета и функций внутренних органов и систем, передает "Наша мама".

Читайте также: Топ-5 мифов о психологическом здоровье

К группе риска относятся дети, родившиеся в осенне-зимний период. А те, кто появился на свет в весенне-летний период, имеют значительно меньший риск.

Это обусловлено тем, что летом при большом количестве солнечного света и длительных прогулок на свежем воздухе в коже младенца синтезируется больше витамина D.

Малюки повинні отримувати необхідну кількість вітаміну D, щоб уникнути розвитку рахіту

Малыши должны получать необходимое количество витамина D, чтобы избежать развития рахита

У детей, которых кормят грудью, при сбалансированном питании мамы рахит также развивается гораздо реже. Более подвержены заболеванию младенцы, которых кормят смесями с недостаточным количеством витамина.

Дети с нарушениями или недостаточно развитой желчно-выводной системой также в группе риска.

Ведь при таких нарушениях желчь поступает в пищеварительный тракт в количестве, недостаточном для нормального всасывания и метаболизирования витамина D, даже если он присутствует в пище.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Дети Детское питание
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Убили Захарченко: факты из жизни главаря пророссийских боевиков Донецка
сегодня, 20:36 Убили Захарченко: факты из жизни главаря пророссийских боевиков Донецка
Вбивство Захарченка: більше запитань, ніж радості
сегодня, 20:35 Вбивство Захарченка: більше запитань, ніж радості
Блог Соцмережі
"Кобзон собирает друзей": безудержная реакция соцсетей на убийство Захарченко
сегодня, 20:13 "Кобзон собирает друзей": безудержная реакция соцсетей на убийство Захарченко
Перевороти на телеканалах: перебільшення чи "реванш старих проросійських еліт"
сегодня, 18:00 Перевороти на телеканалах: перебільшення чи "реванш старих проросійських еліт"
Крістіна Бердинських
Медведчук як символ нашої неорганізованості, або Чому політичний труп спливає останні 20 років?
сегодня, 17:01 Медведчук як символ нашої неорганізованості, або Чому політичний труп спливає останні 20 років?
Блог Соцмережі
Три запрета, которые разрушают психику ребенка
 25 июля , 09:27
3 типа матерей и как они влияют на будущее детей
 7 августа , 13:30
Как чрезмерная опека бабушек может навредить внукам
 17 августа , 18:10
Что делать, если ребенок боится грозы
 1 августа , 21:28
Как уберечь детей от отравлений лекарствами и токсическими веществами: советы Супрун
 25 июля , 18:08
Как избежать ревности между детьми
 1 сентября , 19:20
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук