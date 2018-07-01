Какие доходы получают нелегальные работники: данные исследования

Украинцы получают деньги в конверте и за регулярную, и за сверхурочную работу, зато в Европе – больше сверхурочную. Большинство опрошенных, даже официально зарегистрированных ответили, что 50% зарплаты получают в конверте. Что интересно, 55% из тех, кто имеет зарплату в конверте – получают официальную минимальную зарплату плюс "доплату".

О таких результатах исследования "Незадекларированный труд в Украине" (Ukrainian Undeclared Work Survey (UUDWS) в интервью 24 каналу рассказала автор исследования, преподаватель и исследователь экономики Национального университета "Киево-Могилянская академия" Оксана Неживенко.

Мы спросили, сколько наши респонденты заработали от незадекларированных доходов за определенный период, а затем сравнили распределение таких доходов в Украине и Европе. Это сравнение показало нам высшее неравенство в незадекларированных доходах украинцев по сравнению с Европой. В частности, например, нас поразило большее количество самых богатых в Украине по сравнению с Европой,

– отметила Оксана Неживенко.

По данным исследования, 30% опрошенных получают менее 100 евро в месяц. Существенно меньшее количество получает от 100 до 300, от 300 до 500 и от 500 до 1000 евро. При этом значительное количество, по сравнению с другими группами, получает больше 1000 евро. Это – неравенство доходов, о котором мы упоминали ранее: много бедных, очень мало – средних, и значительно больше средних – богатых.



"Теневые" доходы в Европе и Украине

"В Европе - бедные, но богатых почти так же, как и средних. Здесь доходы не такие неравные. А процент богатых в Украине – кое-где как и в Европе", – уточнила исследователь.



Вместе с тем, подавляющее большинство украинцев, которые получают "конвертную" зарплату, хотели бы, чтобы зарплата выплачивалась официально. 57% опрошенных не удовлетворены своим неформальным статусом.

Больше о не зарегистрированной деятельности украинцев читайте в публикации: Пол-Украины "нелегалов": результаты исследования теневой занятости