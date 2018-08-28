Какие документы нужно подготовить к школе
До начала учебного года родителям необходимо собрать некоторые документы, которые содержат информацию о здоровье ребенка.
Об этом отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.
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Дети должны пройти медицинские обследования и получить две стандартных справки:
1. Справка формы № 086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра".
Она содержит следующую информацию:
- фамилию и имя ребенка, дату его рождения и пол;
- место жительства ребенка, телефон родителей;
- наименование общеобразовательного учебного заведения, класс;
- дату проведение обязательного медицинского профилактического осмотра (а также дату предварительного профосмотра и рекомендуемую дату следующего);
- заключение о состоянии здоровья ребенка (если школьник имеет определенное заболевание, то по решению одного из родителей в этой справке может быть сделана соответствующая запись);
- группу для занятий физической культурой;
- рекомендации.
До 1 cентября нужно получить справку формы № 086-1/о
2. Справка формы № 063/о "Карта профилактических прививок"
В ней указаны данные о проведении вакцинации или ревакцинации, а также о проведении туберкулиновых проб.
Какие документы необходимо подготовать к школе
"Медицинская карта ребенка" (форма № 026/О) больше не нужна для принятия ребенка в школу. Все потому, что школы не имеют права хранить персональные данные из-за отсутствия лицензии на медицинскую практику.
К слову, нейропсихолог Вадим Ильяшенко рассказал, по каким параметрам нужно выбирать рюкзак для ребенка.
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