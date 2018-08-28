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Какие документы нужно подготовить к школе

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Какие документы нужно подготовить к школе
Какие документы нужно подготовить к школе / pnlawoffice.com

До начала учебного года родителям необходимо собрать некоторые документы, которые содержат информацию о здоровье ребенка.

Об этом отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Дети должны пройти медицинские обследования и получить две стандартных справки:

1. Справка формы № 086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра".

Она содержит следующую информацию:

  • фамилию и имя ребенка, дату его рождения и пол;
  • место жительства ребенка, телефон родителей;
  • наименование общеобразовательного учебного заведения, класс;
  • дату проведение обязательного медицинского профилактического осмотра (а также дату предварительного профосмотра и рекомендуемую дату следующего);
  • заключение о состоянии здоровья ребенка (если школьник имеет определенное заболевание, то по решению одного из родителей в этой справке может быть сделана соответствующая запись);
  • группу для занятий физической культурой;
  • рекомендации.

До 1 вересня необхідно отримати довідку форми № 086-1/о
До 1 cентября нужно получить справку формы № 086-1/о

2. Справка формы № 063/о "Карта профилактических прививок"

В ней указаны данные о проведении вакцинации или ревакцинации, а также о проведении туберкулиновых проб.

Які документи потрібно підготувати до школи
Какие документы необходимо подготовать к школе

"Медицинская карта ребенка" (форма № 026/О) больше не нужна для принятия ребенка в школу. Все потому, что школы не имеют права хранить персональные данные из-за отсутствия лицензии на медицинскую практику.

К слову, нейропсихолог Вадим Ильяшенко рассказал, по каким параметрам нужно выбирать рюкзак для ребенка.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Образование Дети Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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