Какие документы нужно подготовить к школе

До начала учебного года родителям необходимо собрать некоторые документы, которые содержат информацию о здоровье ребенка.

Об этом отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Дети должны пройти медицинские обследования и получить две стандартных справки:

1. Справка формы № 086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра".

Она содержит следующую информацию:

фамилию и имя ребенка, дату его рождения и пол;

место жительства ребенка, телефон родителей;

наименование общеобразовательного учебного заведения, класс;

дату проведение обязательного медицинского профилактического осмотра (а также дату предварительного профосмотра и рекомендуемую дату следующего);

заключение о состоянии здоровья ребенка (если школьник имеет определенное заболевание, то по решению одного из родителей в этой справке может быть сделана соответствующая запись);

группу для занятий физической культурой;

рекомендации.



До 1 cентября нужно получить справку формы № 086-1/о

2. Справка формы № 063/о "Карта профилактических прививок"

В ней указаны данные о проведении вакцинации или ревакцинации, а также о проведении туберкулиновых проб.



Какие документы необходимо подготовать к школе

"Медицинская карта ребенка" (форма № 026/О) больше не нужна для принятия ребенка в школу. Все потому, что школы не имеют права хранить персональные данные из-за отсутствия лицензии на медицинскую практику.