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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Какие дозы алкоголя уменьшают риск преждевременной смерти: ответ ученых

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Какие дозы алкоголя уменьшают риск преждевременной смерти
Какие дозы алкоголя уменьшают риск преждевременной смерти / thesandsend.co.uk

Ученые из Национального института в США установили, что от количества доз алкоголя зависит риск преждевременной смерти и появление онкологии.

В общей сложности ученые проанализировали данные почти 100 тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет, большинство из них – женщины, пишет PLoS Medicine.

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Исследователи имели информацию о диете, образе жизни, вредных привычках, генетических особенностях добровольцев. В течение 9 лет ученые зафиксировали 955 случаев смерти, а у более 12 тысяч лиц обнаружили рак.

Учёные выяснили, что небольшое количество алкоголя (до трех напитков в день) уменьшили вероятность преждевременной смерти. Однако если человек употреблял более 3 напитков в день, то этот показатель резко возрастал.

via GIPHY

На появление онкозаболеваний влияет даже небольшое количество алкоголя. Ученые установили, что чем чаще человек употребляет спиртные напитки, тем больше риск развития рака.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Алкоголь Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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