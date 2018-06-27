Какие ежедневные привычки способны улучшить память

Психическое и физическое здоровье тесно связаны между собой, поэтому, чтобы улучшить память, необходимо взять себе за привычку придерживаться этих советов.

Чтобы улучшить память необходимо выполнять ежедневные тренировки, пешие прогулки и плавать, пишет Harvard Health Publishing.

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Ученые убеждены, что положительный эффект может появиться, если упражнения будут постоянными и с умеренными нагрузками.

Все потому, что физические нагрузки стимулируют создание новыз связей между клетками мозга и способствуют увеличению нейротрофинов – веществ, которые питают мозговые клетки и помогают защитить их от повреждений.

Во время тренировки улучшается функция легких, следовательно, в мозг попадает большее количество кислорода. К тому же, ученые убеждают, что регулярные упражнения снижают риск появления гипертонии, диабета и инсульта.

Также стоит включить в рацион зерновые, рыбу и овощи. Такие продукты помогают улучшить здоровье сердца, а также снизят риск ухудшения памяти и проблем с мышлением в будущем.

Улучшают работу мозга полезные жиры, они содержатся в растительных маслах, жирной рыбе и молочных продуктах.

К слову, биполярные расстройства, депрессия, плохое настроение и другие нарушения, связанные с эмоциями, чаще всего происходят из-за нарушения суточных ритмов активности и отдыха.

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