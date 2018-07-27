Какие факторы разрушают сексуальную жизнь

Привычки современных людей могут серьезно притуплять сексуальное влечение. И если некоторые из них – очень очевидны, то остальные могут стать для вас сюрпризом.

1. Из-за зависимости от гаджетов у людей меняется осанка, появляется сутулость. Поскольку этот дефект осанки отнюдь не добавляет красоты телу, то еще и человеку становится трудно принимать интересные позы во время секса, передает Nashamama.

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Кроме того, болевые ощущения в шейном отделе подавляют нарастающее возбуждение.

2. Гормоны человека влияют на метаболизм, репродуктивную функцию и другие важные процессы. Поэтому если по непонятным причинам резко произошел спад возбуждения – стоит проверить свою эндокринную систему и сдать анализы для выявления сбоев в ее работе.

3. Регулярные стрессы и усталости провоцируют нежелание заниматься сексом у большинства девушек. Такое же влияние оказывает недостаток сна.

4. Часто люди не могут принять собственную внешность – они уверены в собственной непривлекательности без видимых на то причин. Чаще всего от этого страдают женщины, которые не могут полностью открыться партнеру. В таком случае стоит обратиться к психологу.

5. После насыщенных физических нагрузок сил на секс может просто не остаться. Кроме того, интенсивные тренировки могут ухудшать настроение, качество сна, и даже – иммунитет.

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