Какие факторы влияют на здоровую агрессию

Часто под словом агрессия люди понимают негативные или даже разрушительные действия, направленные на причинение вреда.

Однако психолог Роман Мельниченко объясняет, что агрессия – жизненная сила действовать, достигать результатов, говорится на сайте эксперта.

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Опорой здоровой агрессии является вера в себя. Если же человек не уверен в своих силах, то и уровень агрессии будет низким.

Второе, что влияет на уровень агрессии, – отношения с отцом. Именно агрессивная часть психики передается нам от отца. И поэтому, если есть неконструктивные отношения с ним, к примеру, гнев или обида, то это влияет на агрессию человека.

Агрессия может возникнуть из-за пережитого насилия – бытового или сексуального. Агрессивная часть психики может реализоваться как садист или жертва. То есть ребенок, который приходит в новую школу, может либо закрыться от мира, или стать отрицательным агрессивным лидером.

Четвертый фактор, влияющий на агрессию – формирование вины. Это та эмоция, с помощью которой можно манипулировать и управлять агрессией другого человека. Человек с чувством вины пытается себя наказать, и, таким образом, любой человек, который испытывает чувство вины, пытается себя наказать. Он может наказывать себя тем, что не зарабатывает денег, ограничивает себя в каких-то удовольствиях, не позволяет себе быть счастливым в отношениях или создает себе какие-то ограничения или запреты.

Причиной низкого уровня агрессии является отсутствие отделения от родителей. К этому может привести чрезмерная опека. По сути, человек вырастает, однако остается в сфере влияния родителей. Таким образом, он никогда не развивал в себе агрессивную психику, чтобы решать свои проблемы.

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