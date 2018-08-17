Какие фильмы стали претендентами на премию "Оскар" от Украины: перечень

В Украине специальный комитет завершил прием заявок на участие в премии "Оскар". Из всех претендентов выберут одного, который и поборется за победу.

Украинская киноиндустрия стремительно развивается, удивляя даже самых требовательных критиков. Так, фильмы отечественных режиссеров каждый раз появляются на международных конкурсах, завоевывая награды в престижных номинациях.

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Пока же украинские художники затаили дыхание, ведь в претенденты на "Оскар" выдвинуты 6 киноработ. Пресс-центр Госагентства Украины по вопросам кино уже обнародовал список номинантов на премию от Украины.

По официальной информации, сейчас 6 фильмов представили на рассмотрение Оскаровского комитета в Украине. Среди них – "Брама" (режиссер Владимир Тихий), "Вулкан" (Роман Бондарчук), "Донбасс" (Сергей Лозница), "Киборги" (Ахтем Сеитаблаев), "Коли падають дерева" (Марися Никитюк) и "Миф" покойного режиссера Леонида Кантера. Результаты голосования Оскаровского комитета станут известны 29 августа.

Смотрите трейлер фильма "Брама" (видео):

Фильм "Вулкан" (смотрите видео трейлера):

Смотрите трейлер к фильму "Донбасс" (видео):

Фильм "Киборги" (смотрите видео трейлера):

Смотрите трейлер фильма "Коли падають дерева" (видео):

Фильм "Миф" (смотрите видео трейлера):