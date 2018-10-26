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      Какие физические нагрузки можно во время месячных

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      Какие физические нагрузки можно во время месячных
      Какие физические нагрузки можно во время месячных / unsplash.com

      Заниматься физическими нагрузками во время менструации нельзя – миф. Наоборот, легкие упражнения помогают облегчить дискомфорт внизу живота.

      Об этом рассказала известная врач-акушер-гинеколог Наталья Лелюх в комментарии 24 каналу. С ее слов, определенные упражнения помогают снять боль и спазмы.

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      Хорошо помогает приседание – снимает боль во время месячных. Можно бегать, танцевать – если женщина нормально себя чувствует,
      – отметила она.

      И все же есть вещи, которых не стоит делать во время менструации. В частности, не желательно заниматься во время месячных такими упражнениями, во время которых происходит подъем таза вверх.

      Из-за таких движений по маточным трубам может пойти менструальная кровь, а она должна идти только вниз. Если она будет попадать в брюшную полость – это может быть риском заболевания под названием "эндометриоз".

      Вправи з закиданням тазу догори не варто робити під час менструації, це ризик ендометріозу
      Упражнения с подъемом таза вверх не стоит делать во время менструации, это риск эндометриоза

      Что такое эндометриоз?
      Это гинекологическое заболевание, при котором клетки внутреннего слоя стенки матки разрастаются вне этого слоя. Это может привести к воспалению в окружающих тканях и вызывать боль, увеличение органа, бесплодие.

      Кто такая Наталья Лелюх?
      Это врач с 19-летним опытом работы в акушерстве и гинекологии. Наталья Лелюх также является основательницей Женского клуба, который уже шестой год собирает женщин по всей Украине и в Беларуси. Автор книги "Откровенный разговор о женском здоровье".

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Советы Женское здоровье
      Источник: 24 Канал
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