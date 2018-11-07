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      Какие фразы лучше всего запоминает человек

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      Какие фразы лучше всего запоминает человек
      Какие фразы лучше всего запоминает человек / kent.ac.uk

      Американские ученые доказали, что частота и четкость человеческой речи влияют на ее восприятие и запоминание.

      К таким віводам пришли эксперты университета Техаса в Остине и лингвисты лаборатории UTsoundLab США, пишет ScienceDaily.

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      В эксперименте приняли участие 60 участников, владеющих английским языком, причем половина из них была носителями языка. После этого люди прочитали 72 предложения – всего 6 блоков по 12 предложений – двумя способами: чистым произношением с медленным темпом и разговорным стилем.

      Які фрази найкраще запам’ятовує людина

      Какие фразы лучше всего запоминает человек

      После этого участники должны біли повторить предложения.

      Исследователи установили, что, как иностранцы, так и носители языка лучше запоминали содержание предложений, которые произнесли фонетически чисто и медленно.

      Ученые объясняют это тем, что человеку нужно потратить больше интеллектуальных ресурсов, чтобы понять не совсем понятные предложения. По их утверждению, чем больше сил мозг тратит на понимание, тем меньше ресурсов остается для запоминания материала.

      Вывод ученых таков: человек лучше запоминает фразы, которые произнесли четко и в медленном темпе.

      Людина краще запам’ятовує фрази, які виголосили чітко та у повільному темпі

      Человек лучше запоминает фразы, которые произнесли четко и в медленном темпе

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      Теги: Здоровье LifeStyle Психология
      Источник: 24 Канал
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