Какие фрукты и овощи можно есть в июле: инфографика

Сезонные овощи и фрукты всегда полезнее и дешевле тех, которые лежат на полках весь год.

А поскольку июль – это сезон свежих овощей и фруктов, нужно знать, какие плоды можно употреблять безопасно для здоровья, пишет ТСН.

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Люди могут не беспокоиться и покупать листовую капусту, огурец, баклажан, кукурузу, чеснок, кабачок и помидор.



Из фруктов безопасно употреблять киви, дыню, персик и сливу. В июле покупайте такие ягоды: чернику, вишню, ежевику, арбуз и физалис.



Эксперт Елена Сидоренко предупреждает, что слишком красивый вид плодов может свидетельствовать о большом содержании опасных для здоровья консервантов – нитратов, пестицидов и гербицидов.



Чтобы убедиться в качестве товара потребитель может потребовать от продавца декларацию производителя. О ненатуральности может свидетельствовать срок потребления свыше одних суток.



Не стоит употреблять в июле морковь, перец, сельдерей и зеленую фасоль.

К слову, в рационе каждого человека обязательно должны быть свежие фрукты и овощи и кисломолочные продукты, последние могут эффективно укрепить сосуды.

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