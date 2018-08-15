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Какие фрукты и овощи нужно очень тщательно мыть

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Какие фрукты и овощи нужно очень тщательно мыть
Какие фрукты и овощи нужно очень тщательно мыть / unsplash.com

Специалисты рассказали, когда достаточно помыть овощи и фрукты просто под водопроводной водой, а когда их стоит помыть гораздо тщательнее.

Мытье фруктов и овощей защищает человека от заражения бактериями сальмонеллы, кишечной палочки и листерии, передает Мedikforum.

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Со слов специалиста в области здорового питания из Университета Огайо Дрю Паттерсона, арбуз надо мыть не меньше 10 секунд.

Фрукти, з яких треба знімати шкірку, мити взагалі не потрібно
Фрукты, с которых надо снимать кожуру, мыть вообще не нужно

Фрукты и овощи с пористым покрытием нужно мыть проточной водой в течение 10-20 секунд. Это касается огурцов, клубники и овощей, имеющих корни, в частности, зеленого лука.

Яблоки достаточно мыть всего 5-10 секунд. А фрукты, с которых надо снимать кожуру (апельсины и бананы) – их мыть вообще не нужно, ведь бактерии через такую шкурку просто не проникнут. Особенно тщательно надо мыть овощи и фрукты, собранные с земли.

Найретельніше варто мити овочі і фрукти, зібрані з землі
Наиболее тщательно следует мыть овощи и фрукты, собранные с земли

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Теги: LifeStyle Здоровое питание Здоровая жизнь Здоровье Советы
Источник: 24 Канал
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